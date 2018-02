Zat, zatter, zatst: deze beelden uit 'Temptation Island' zag je nog niet DBJ

14 februari 2018

'Temptation Island' betekent ook twee weken stevig feesten en dat gebeurt uiteraard allemaal onder het oog van de niets ontziende camera's. Van de stevige feestjes kunnen Jeremy en Kevin zonder twijfel meespreken. Deze beelden uit 'Temptation' zag je nog niet.

Jeremy trok zich terug in de privacy van de Hut om zijn liefde aan zijn Vanessa te betuigen. Hij had het er duidelijk naar zijn zin.

Ook Kevin laat zich de feestjes welgevallen. Hij eindigt knock-out op zijn bed en dat is zeer tegen de zin van vrijgezellen Billy en Yasmine.

In het resort van de vrijgezellen mannen ging het er iets rustiger aan toe. Daniëlle en Vanessa kozen Fabrizio en Tomas voor hun eerste date. De ideale gelegenheid voor de twee boys om even het een en ander met elkaar te bespreken. "Zij is een steen", zegt Fabrizio.