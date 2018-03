Zal Tim zwichten? Zijn uitspattingen stuwen kijkcijfers 'Temptation Island' naar nieuw record TDS

14 maart 2018

14u13

Bron: VIJF 0 TV 'Temptation Island' breekt haar eigen records. Het nieuwe seizoen is na zeven afleveringen goed voor gemiddeld 733.356 kijkers en 49.8% marktaandeel en overstijgt zo alle voorgaande seizoenen in de geschiedenis van het programma. Nooit eerder haalde een programma op VIJF zulke sterke cijfers.

Ook online weet 'Temptation Island' steeds meer kijkers te verleiden. De volledige afleveringen werden op vijf.be al 1.150.000 keer bekeken (gemiddeld 170.000 views per aflevering), in totaal stemmen er dus wekelijks ongeveer een miljoen kijkers af op Temptation Island. Ook de korte fragmenten doen het uitstekend en wisten tot nog toe maar liefst 2.750.000 views in de wacht te slepen.

De komst van de vier nieuwe vrijgezellen joeg de temperatuur vorige week flink de hoogte in. Vooral de nieuwe verleidsters speelden hun rol voortreffelijk. In beide resorts werden de kaarten stevig door elkaar geschud. Vanavond wordt voor de derde keer het gevreesde kampvuur aangestoken. Welke relatie komt verder onder druk te staan en wie gelooft nog in een goeie afloop? Cherish probeert alvast haar slag te slaan en gaat voor de volle "timtation". Aflevering 8 zal in ieder geval - net zoals vorig jaar - een belangrijk kantelmoment zijn...

