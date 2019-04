Zal Josje Huisman haar zoontje Kamari veganistisch opvoeden? TDS

12 april 2019

08u53

Bron: VRT 0

Kinderen veganistisch opvoeden, is dat gezond en goed voor het klimaat of eerder gevaarlijk en onverantwoord? Josje Huisman besliste in 2016 om haar leven drastisch om te gooien en vegan te worden. Drie jaar later, en ondertussen mama van zoontje Kamari, probeert ze meer balans te krijgen in haar dieet. Josje: “Ik ben er radicaal ingevlogen, maar heb tijdens mijn zwangerschap en na enkele huidkwaaltjes enkele stappen moeten terugnemen. Toch geloof ik nog steeds in veganisme!” Of ze ook van plan is om de opvoeding van Kamari vegan te houden, vertelde ze in ‘Van Gils & gasten’. Josje: “Bij ons thuis wordt er voornamelijk plantaardig gekookt, maar ik zal Kamari zijn eigen keuzes laten maken.”