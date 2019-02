Zag jij deze 7 verwijzingen naar de jaren ‘90 in ‘Studio Tarara’? MVO

26 februari 2019

21u40 0 TV ‘Studio Tarara’ stond volledig in het teken van muziekprogramma ‘Tien om te Zien’, vanavond. Maar merkte je ook de volgende typische nineties toestanden op?

1. Dana Winnermans

Producer Christine (Janne Desmet) weet maar weinig van Vlaamse artiesten. Dana Winner is ook nep, zegt ze tegen Ricky (Koen De Graeve). Die heet toch ook eigenlijk “Danielle euhm … Winnermans”. Klopt niet, want de echte naam van de Limburgse nachtegaal is Chantal Vanlee.

2. Superclub-aandelen

Ricky Bolsens is blijkbaar geld verloren door aandelen in Superclub. De keten van videotheken van zakenman Maurits De Prins kwam in opspraak en raakte verstrengeld in een schandaal van fraude, oplichting en valsheid in geschrifte. De zaak ging in 1991 aan het rollen en in 1997 gingen de laatste Superclubwinkels dicht.

3. Shandra Becky

De single ‘Ja, Tarara’ moest eigenlijk een duet worden tussen Sandra (Ruth Beeckmans) en Ricky. Hij werd dan Ricky Bolero, zij Shandra Becky. Een verwijzing naar Fred Becky, legendarisch Belgische muzikant en producer en in 1993 vooral bekend als superstreng jurylid in ‘De Soundmixshow’.

4. ‘Het Levenslijnlied’

Sandra krijgt van Jean de vraag of ze als bv naar de presentatie van ‘Het Levenlijnslied’ wil komen. Elk jaar werd voor de benefietactie een speciale single opgenomen waaraan de populairste Vlaamse artiesten van het moment meewerkten. Later in de uitzending zie je Jean Van Hoof ook als peter van Levenslijn tussen artiesten bij het Levenslijnlied in ‘Tien om te Zien’. Hij draagt op zijn kostuum ook een Levenlijnshartje dat toen werd verkocht.

5. Jos Van Oosterwijck

Christine mag al ‘Jokke’ zeggen tegen Jos Van Oosterwijck, de man die jarenlang samensteller was van ‘Tien om te Zien’. Hij ziet in de single ‘Ja, Tarara’ een nieuwe Vlaamse supertip. Achter de schermen werd Jos inderdaad door de meeste mensen als ‘Jokke’ aan gesproken.

6. De RTT

Patrick (Geert Van Rampelberg) heeft het over de RTT, de Regie voor Telegraaf en Telefoon, het overheidsbedrijf dat toen alle telecommunicatie deed. Hij is wel vergeten dat de RTT al het jaar voordien in 1992 is omgevormd tot Belgacom. Later werd de naam veranderd in Proximus.

7. Walker, Texas Ranger

Patrick wil een gezellig avondje met Sandra, en nodigt haar uit voor een avondje TV. Hij heeft in Amerika de hele reeks van Walker, Texas Ranger besteld met Chuck Norris, een populaire actieserie die toen ook bij VTM liep. Maar vaak moest je hier langer wachten dan nu op nieuwe afleveringen.