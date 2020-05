Zach uit ‘Temptation Island’ vertelt over wilde Mallorca-tijd: "Heb met 8 chicks gekust, Simone weet van niets” SDE

24 mei 2020

08u52

Bron: VIJF 0

Verleidster Romee hoort Zach op de dreamdate uit over zijn tijd in Mallorca. Hij beseft niet dat de microfoontjes alles registreren en vertelt dus volop over zijn wilde tijd daar én dat hij met 8 chicks heeft gezoend. Vervolgens vraagt Romee of Simone dat weet? Zoals je al kon vermoeden: Simone weet van niets… “Ze haalde me in de luchthaven van Schiphol op met een ballon met ‘I Love You’ op”, voegt Zach er nog nonchalant aan toe.