Zach en Simone doen vragen rijzen bij ‘Temptation Island’: “Ze zijn een vals koppel!” Redactie

22 april 2020

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Nadat Nadat Gianni en Melissa ‘Temptation Island’ moesten verlaten omdat ze hun gsm hadden meegesmokkeld , is er een nieuw koppel: Simone (31) en Zach (24). Volgens het persbericht wonen Zach en Simone al een jaar samen. Maar de Nederlandse ‘Temptation’-experte Michella Kox heeft daar haar bedenkingen bij. “Ik lach me kapot”, klinkt het in weekblad TV Familie. “Nou, mensen, jullie kijken naar lucht! Want 80% van ‘Temptation Island’ is net zo nep als mijn borsten.”

Michella krijgt veel tips en roddeltjes over de deelnemers binnen, zegt ze. Ook over het nieuwe koppel Zach en Simone. “Ik ken Zach goed”, zegt één van Michella’s tipgevers. “Hij en zijn vriendin Simone ­waren al uit elkaar toen ze aan ‘Temptation Island’ meededen. Ze hebben zich als koppel voorgedaan. Zach wilde met zoveel ­mogelijk meisjes naar bed. De namen van die meiden schreef hij op zijn slaapkamermuur. Hij zat op te scheppen dat hij op den duur ‘verder moest schrijven op de grond’.” Anderen beweren dan weer dat Zach op mannen valt. Of dat hij en Simone ingehuurde acteurs zijn die ‘Temptation Island’ wat leven moeten inblazen.

Zach ontkent in ieder geval met klem dat hij een acteur is en dat hij en Simone een nepkoppel zijn. En bij VIJF zeggen ze: “De mensen van de productie van ‘Temptation Island’ zorgen er elk seizoen voor dat zowel een Vlaams als een Nederlands koppel stand-by staat, mocht een koppel op het laatste moment niet mee kunnen reizen of - zoals dit seizoen het geval is - een koppel naar huis moet. Net zoals de hele cast worden ook díe koppels aan een grondige background-check onderworpen. Zach en Simone waren overigens op een ‘koppelvakantie’ in Dubai toen ze last minute werden opgebeld om naar Thailand te vliegen voor ‘Temptation Island’.”

LEES OOK:

‘Temptation’-verleidster Romee belandde met Zach in bed: “Een vaste relatie? Dat is echt z’n ding niet” (+)

Nu al in de fout? Zach duikt na amper één dag op ‘Temptation Island’ met verleidster in bed