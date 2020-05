Zach doet schokkende onthulling over laatste dag ‘Temptation Island’: “Een medewerker van het hotel viel dood neer” MVO

30 mei 2020

15u52 0 TV In een nieuw videoblog onthult ‘Temptation’- Zach dat hij erg overstuur was tijdens de laatste avond op het eiland. Niet alleen omdat zijn relatie zou stranden bij het kampvuur, maar ook omdat kort voor die laatste confrontatie een medewerker van het hotel plots instortte.

“We zaten in een opvangresort”, legt Zach uit. “Maar plotseling viel die man van het resort gewoon dood neer. We hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren. Heel vreemd. Ik had nog nooit een lijk in mijn handen gehad. Zijn dochter was helemaal over haar toeren. Die begreep het natuurlijk niet. Het ging om een plotse hartstilstand. We waren dus al emotioneel voor we naar het kampvuur vertrokken.” Verleidster Romee, die ook te zien is in de video, bevestigt dat verhaal.

Zach bekende ook dat hij de eerste weken na ‘Temptation’ depressief was. “Ik wilde alleen contact met Romee, verder wilde ik niemand zien.” Zijn relatie met Simone was na het programma tot een eind gekomen, al hebben ze volgens Zach wél nog één nacht samen geslapen. Enkele maanden waren ze uit elkaar, maar toen de uitzending van ‘Temptation’ begon zochten ze alweer contact met elkaar. Romee verdween uit beeld en Zach ging terug bij zijn Simone wonen. “Alles is weer als vanouds”, haalt hij de schouders op.

De twee raakten recent wel betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. “Het scheelde echt maar een haartje, anders waren we er niet meer geweest. Als we met Simones auto waren geweest dan waren we sowieso gecrasht. We zijn met 130 kilometer per uur in de sloot beland... Het was echt heel heftig.” Ondertussen stellen ze het allebei goed.