Zac Efron en Anna Kendrick werken aan serie voor Facebook KD

28 februari 2019

07u11

Bron: Hollywood Reporter 0 TV Facebook zal in de toekomst meer inzetten op eigen series om de strijd aan te gaan met Netflix en YouTube. Voor de komische animatiereeks ‘Human Discoveries’ wist het sociale netwerk alvast Zac Efron (31) en Anna Kendrick (33) te strikken. Dat meldt The Hollywood Reporter.

‘Human Discoveries’, of ‘Menselijke Ontdekkingen’ in het Nederlands, zal een verhaal vertellen over een groepje vrienden uit het stenen tijdperk dat kennis zal maken met belangrijke uitvindingen zoals het wiel. Daarnaast is er in de serie ook aandacht voor controversiële thema’s als racisme. Ook alcohol, kunst en smalltalk wordt in de reeks besproken. De serie komt later dit jaar uit op Facebook Watch. Meer details zijn voorlopig niet bekend.