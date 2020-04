Yves Segers vreest in ‘Gert Late Night’ voor zijn muzikale zomer: “Ik loop 80 optredens en meer dan 60.000 euro mis” SDE

21 april 2020

22u37

Net zoals veel andere artiesten ziet Yves Segers zijn zomerplannen in het water vallen. En dat heeft een directe weerslag op zijn inkomsten, vertelt hij bij ‘Gert Late Night’. “Ik heb nu al een veertigtal concerten moeten afzeggen”, klinkt het. “Ik hoop dat we deze zomer opnieuw mogen optreden, maar ik vrees ervoor. Het zal volgens mij eerder september zijn.” Als Yves de hele zomer niet kan optreden, mist hij zo’n tachtig concerten, klinkt het. “Een optreden van mij kost 1195 euro, niet allemaal voor mij natuurlijk. Daar houd ik zo'n 800 euro van over. Dan kom ik aan 60.000 à 70.000 euro. Dat zijn rampen, hé. Ik heb natuurlijk wel een buffer, maar niet van die mate dat ik het een jaar zal kunnen volhouden.”