YouTuber voorspelt grim einde voor Tyrion uit 'Game Of Thrones', de kans is groot dat hij gelijk heeft MVO

10 september 2018

15u01 0 TV Een Spaanse YouTubegebruiker met de naam Frikidoctor heeft het vervolg van 'Game Of Thrones' voorspeld. Het zou goed kunnen dat hij gelijk heeft. In het verleden zat hij al zo dicht op de bal dat zender HBO hem een proces aandeed om zijn filmpjes offline te halen. Vandaag verkondigt hij toch opnieuw onheil voor de personages in de reeks. Deze keer gaat het over Tyrion Lannister. Opgelet, mogelijke spoilers!

Vorig jaar voorspelde de Spanjaard niet alleen het algemene plot van seizoen 7, maar wist hij ook de meeste dialoog die zou worden uitgewisseld tussen de personages. Dit jaar gaat hij nog een stap verder en komt hij met de grootste mogelijke plottwist in de geschiedenis van het programma.

Tyrion, gespeeld door de Britse acteur Peter Dinklage, is in gelekte foto's van de filmset namelijk te zien in de zogenaamde 'Dragonpit'. Daar zou hem volgens Frikidoctor een proces te wachten staan voor hoogverraad tegenover niemand minder dan... Jon Snow en Daenerys Targaryen. De vorsten die normaal gezien net zijn bondgenoten zouden moeten zijn.

Eens een Lannister, altijd een Lannister?

Ondenkbaar? Toch zijn er tekenen dat Tyrion niét zo'n aardige man is als we momenteel allemaal denken. Het einde van zijn laatste gesprek met zijn zus Cersei, die meestal kwaad in de zin heeft, hebben we nooit gehoord. Het zou dus kunnen dat hij met haar samenspant.

Daarnaast gaf hij Jon en Daenerys een vreemde blik toen hij hen samen de slaapkamer in zag duiken. "Hij heeft natuurlijk gevoelens voor Daenerys," vertelde Dinklage daar al over. "Er is jaloezie tegenover Jon mee gemengd. Maar hij vraagt zich tegelijk ook af of hun relatie geen domme zet is. Want hij weet als geen ander dat politiek en romantiek geen goede mix zijn." Een beweegreden om zich alsnog tegen hen te keren? Jaloezie drijft immers de beste mannen tot de gekste dingen, zéker in 'Game Of Thrones'.

Executie

Naar goede gewoonte in de reeks, wordt iemand die schuldig is bevonden aan hoogverraad ter plekke geëxecuteerd. Dat zou het einde van Tyrion betekenen, als de voorspellingen uit Spanje kloppen.

Fans maken zich nu al zorgen, want de dwerg is al 7 seizoenen lang de grootste publieksfavoriet. Bovendien waren de makers van het programma duidelijk: het laatste seizoen van de meest gewelddadige serie op tv? Uiteraard gaan er koppen rollen! En veel. En ook die van personages die we liever niet zien gaan.

Niet de enige

De kans is groot dat Tyrion niet het enige belangrijke personage is dat zijn laatste adem zal uitblazen. Waar het altijd al de regel was dat zowat iedereen op elk moment kon sterven in deze show, bleef het onwaarschijnlijk dat zeg maar Jon Snow, Daenerys, Cersei of Tyrion het loodje zouden leggen. Snow stond zelfs al eens op uit de dood. Het laatste seizoen drijft de spanning echter op: iedereen betekent nu echt iederéén.

Om het antwoord te weten te komen zullen we helaas nog moeten wachten tot het najaar van 2019. Pas dan zal het 8ste en laatste seizoen van de serie worden uitgezonden.