YouTube daagt Netflix uit met serie 'Origin'

22 november 2018

11u18 0 TV ‘Origin’, de gloednieuwe originele serie van YouTube, ging op 14 november in première op de streamingsite. De kwaliteit en sterrenfactor van de productie doet sterk denken aan Netflix.

Is er alweer een nieuwe speler op het veld, wat film- en serie-streaming betreft? Zo lijkt het alleszins wel. YouTube Premium lanceerde deze maand ‘Origin’, een serie over een groep jongeren die wakker wordt op een verlaten ruimteschip. Hoewel ze elkaar niet kennen, moeten ze samenwerken om te overleven. Maar ze ontdekken al snel dat één van hen helemaal niet is wie hij beweert te zijn...

Met Tom Felton in de hoofdrol, die we nog kennen als Draco Malfidus uit de Harry Potter-films, zet YouTube hier volop in op sterrenfactor. Op 8 dagen tijd werd de eerste aflevering al bijna 8.000.000 keer bekeken, zeker niet slecht voor een eerste poging. Voor die aflevering moet je dan ook niet betalen, voor alle vervolgafleveringen wel.

YouTube Premium bestaat al sinds 2014, maar was tot voor kort niet beschikbaar in Europese landen. Pas in mei dit jaar werd het merk gelanceerd als tv-kanaal. Het platform biedt alle filmpjes op YouTube aan zonder reclame, maar zorgt ook voor eigen materiaal. ‘Origin’ is echter de eerste reeks met internationale aantrekkingskracht.

Netflix blijft met 137 miljoen kijkers nog steeds de grootste speler. Maar met haaien als Disney+ en YouTube Premium in het water, wordt het binnenkort misschien toch uitkijken?

