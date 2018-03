Yes, 'De Mol' is (bijna) terug! Maak hier al kennis met de tien kandidaten Jolien Boeckx

18 maart 2018

21u57 0 TV VIER heropent zondag 25 maart pas de jacht op 'De Mol'. Maar in een speciale aflevering van 'Café De Mol' kon je zonet al kort kennismaken met de tien kandidaten uit het nieuwe seizoen. Vijf mannen en vijf vrouwen, afkomstig uit de vijf provincies en geselecteerd uit 10.313 inschrijvingen gaan de ultieme strijd aan in Mexico. Bekijk ze hier nog eens alle tien in detail.

Dit zijn ze: 10 kandidaten, één van hen is De Mol

1) Bahador (27) uit Gent

De goedlachse Baha — zijn roepnaam — is geboren in Iran en woonde er tot zijn tiende. Hij verhuisde nadien naar Gent, waar hij intussen al jaren werkt als financieel recruiter. Hij heeft een vriendin. In zijn vrije tijd is hij fanatiek supporter van KAA Gent en van Esteghlal, de grootste ploeg van Iran. Zijn muziekstijl? Alles van Avicii, The Weeknd en wat op Qmusic komt.

+ Is positief ingesteld

- Vindt dingen vanzelfsprekend

2) Channy (26) uit Hechtel

De Limburgse is zacht van inborst, maar kan zich extreem opjagen in het verkeer. Channy, met roots in Curaçao, is maatschappelijk assistente, heeft een vriend en geen kinderen. Ooit wilde ze wel kinderen entertainen, want ze nam deel aan ‘K3 Zoekt K3’ — al raakte haar auditie niet tot op tv. Ze rekent Beyoncé en Ed Sheeran tot haar muzikale helden.

+ Geeft iedereen een eerlijke kans

- Trekt in bed alle lakens naar zich toe

3) Jeffrey (40) uit Wilrijk

Tot zijn 21ste was Jeffrey semi-professioneel wielrenner. Hij is de zoon van Rik Van Linden, winnaar van de groene trui in de Tour van 1975. Nu cruiset hij door het leven in de auto, want hij is de persoonlijke chauffeur van Antwerps gouverneur Cathy Berckx. In zijn wagen luistert hij naar Nostalgie of Bruce Springsteen. Is hij niet bij zijn twee zoontjes en vriendin, dan supportert hij fanatiek voor Beerschot Wilrijk.

+ Is erg spontaan

- Als het plezant is, geraakt hij soms niet thuis

4) Joke (32) uit Tielt

De grote dierenvriend van de bende. Joke is opgegroeid in een landbouwfamilie en werkt als dierenarts in Tielt. Ze heeft drie jaar in Londen gewoond en is single. Het opvallendste aan deze prille dertiger? Ze heeft geen tv thuis. Ontspannen doet ze liever met een roman over de middeleeuwen of met muziek van Balthazar en Foo Fighters. Al gaat ze wel bij vrienden op bezoek om er te kunnen kijken naar ‘De Mol’ en ‘Temptation Island’.

+ Is zeer nieuwsgierig

- Komt overal zes minuten te laat

5) Katrien (54) uit Bilzen

Katriens drie kinderen zijn recent het huis uit, dus ‘De Mol’ komt op een perfect moment voor deze moederkloek. Katrien is eventmanager en is in de groep de enige houdster van een vaarbewijs. Als ze muziek beluistert, heeft Amy Winehouse de voorkeur.

+ Is optimistisch

- Is weinig vergevingsgezind

6) Kelly (39) uit Laarne

Kelly is getrouwd en de trotse mama van een dochter en zoon. Als psychologe heeft ze haar eigen praktijk. Maar na de uren doet ze graag vrijwilligerswerk en komt ze tot rust met yoga. Ideaal op een deuntje van Norah Jones, maar ook Alanis Morissette en alles van Radio 1 mogen door de boxen schallen.

+ Kan goed contact leggen met mensen

- Eet wel érg graag chocolade

7) Lloyd (21) uit Avelgem

De jongste van de bende is een student geneeskunde. Lloyd is single en woont in Avelgem, maar zit tijdens de week op zijn kot in Gent. Op de benedenverdieping is daar echter een frituur: erg aanlokkelijk dus voor Lloyd. Zijn recordaantal bezoekjes staat op 5 keer in 24 uur tijd. Lloyd is de trotse houder van twee goudvissen en is altijd bij de Chiro geweest. Leuk weetje: hij kan de Titanic spelen op een blokfluit. Zijn muzikale held Kendrick Lamar daarop nadoen, is wat moeilijk.

+ Is eerlijk

- Is vergeetachtig

8) Pascale (44) uit De Haan

Pascale is een vrouw met ballen aan haar lijf. Als officier bij de Belgische marine staat ze haar vrouwtje op een schip met het merendeel mannen. Ze is mama van twee kinderen en heeft voor haar werk een jaar in Parijs gewoond. Ze luistert graag naar Robbie Williams en Pixies om te ontspannen.

+ Is behulpzaam

- Eet boterhammen omdat ze niet graag kookt

9) Pieter (33) uit Assebroek

Pieter is priester en godsdienstleerkracht op school. Hij speelt moeiteloos orgel en piano. In zijn vrije tijd supportert hij voor Club Brugge, luistert hij naar Qmusic, Aretha Franklin en Barry White.

+ Relativeert gemakkelijk

- Stelt gemakkelijk uit

10) Steve (60) uit Boutersem

Steve is de oudste van de bende, maar moet met zijn twee tattoos en sportieve prestaties niet onderdoen voor de jongeren. Hij loopt wekelijks tot 12 km, soms met één van zijn twee dochters, al houdt hij ook van online schaken. Steve is huisarts en palliatieve arts. Hij komt tot rust op de klassieke tonen van Mozart en Chopin.

+ Is empathisch

- Ruimt te snel af na het eten

Bekijk exclusief de selectiegesprekken van De Mol-kandidaten

Het nieuwe seizoen van 'De Mol', vanaf zondag 25 maart om 20 uur op VIER. Gevolgd door 'Café De Mol' om 21.30 uur, waarin ex-mol Gilles Van Bouwel en Frances Lefebure napraten en op zoek gaan naar tips in het gezelschap van bekende en onbekende gasten, ex-deelnemers, fans en diehard-mol vangers.

