Yemi Oduwale vertelt in ‘VANDAAG’ over racisme in ‘Thuis’: “Dan maakt de kijker mee wat wij meemaken” SDE

02 september 2019

23u15

Bron: VRT 0

‘Thuis’, de populairste soap van Vlaanderen, is aan zijn 25ste seizoen begonnen! Reeds 17 geboortes, 36 huwelijksaanzoeken, 26 huwelijken en 65 doden kwamen in de afgelopen jaren aan bod. En ook weinig maatschappelijke thema’s werden gemeden. Yemi Oduwale (Dries Van Aken) en Marleen Merckx (Simonneke) waren deze avond te gast in Vandaag en hadden een themasuggestie voor scenarist Knarf Van Pellecom.

