Exclusief voor abonnees Yann uit ‘Alloo bij de Wegpolitie’: “Als we wat sneller rijden, is Luk plots een stuk stiller” CD

31 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Dankzij het VTM-programma ‘Alloo bij de Wegpolitie’ betalen overtreders tegenwoordig met de glimlach hun boete aan inspecteur Yann (36). Maar hun rijgedrag passen ze helaas niet aan. “Ik krijg duizend keer per dag te horen hoe braaf ze zijn, maar op de weg merk je daar niet veel van”, vertelt hij in Story.

Met gemiddeld 600.000 kijkers is het vierde seizoen van ‘Alloo bij de Wegpolitie’ opnieuw een schot in de roos. En een van de ‘sterren’ uit deze reportagereeks over de Federale Wegpolitie is Yann. Hij ondervindt elke dag de populariteit van het VTM-programma aan den lijve. “Of ik nu naar de bakker of Bobbejaanland ga: overal word ik herkend en willen de mensen met mij op de foto. Wat ik nog steeds heel bevreemdend vind. Ik kom gewoon op tv omdat ik mijn job doe. De vraag die elke dag valt: ‘Is Luk Alloo er niet bij?’ (lachje) Wat ook vreemd is: hoewel we mensen aan de kant zetten, zijn ze door het feit dat ze je herkennen van tv veel vriendelijker. Overtreders betalen met de glimlach hun boete en luisteren ook liever naar ons als we hen vertellen hoe het beter en veiliger kan.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu