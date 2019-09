Exclusief voor abonnees Xander was achttien toen hij verlamd raakte na een zwaar auto-ongeluk: “De versie van mijn lichaam die je nu ziet, is het beste wat we eruit konden slepen” Redactie

26 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Samen met zijn goede vriendin Lena een stuk van de Chinese Muur afwandelen. Dat stond op het verlanglijstje van Xander (27). Maar op z’n 18de sloeg een verkeersongeval die droom aan diggelen: Xander raakte verlamd vanaf zijn schouders. Koen Wauters neemt hem in de laatste ‘Over Winnaars’ toch mee naar China. Xander vertelt er over in Dag Allemaal.

Een vlotte prater is Xander niet. Toch niet als het over gevoelens gaat. “Tijdens ‘Over Winnaars’ heeft Koen mij flink wat pintjes gegeven wanneer hij in mijn ziel wilde rommelen”, lacht hij. “Maar zo was ik altijd al. Wat er diep in mij omgaat, deel ik niet gemakkelijk. Tenzij met Lena, mijn hartsvriendin.”

Diezelfde Lena schreef ­Xander in voor ‘Over Winnaars’. Zij zat naast hem op de achterbank van de auto, toen ze tijdens de jaarwisseling van 2009 naar 2010 dat dramatische ongeval meemaakten op de A12.

Nek gebroken

Samen met vrienden waren ze onderweg naar een feestje, toen hun auto werd gegrepen door een 4x4. Lena brak haar bekken en is sindsdien chronische-pijnpatiënte. Xander raakte verlamd vanaf zijn schouders. Net wanneer het leven hen toelachte. Achttien jaar, net gestart aan de universiteit.

“De eerste examenperiode stond voor de deur”, vertelt Xander. “Ik beloofde mijzelf nog één vet feestje voor ik achter m’n boeken zou kruipen. Maar zover is het nooit gekomen.”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis