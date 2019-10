Wuk?! 'Bevergem' is terug door besparingen bij VRT DBJ

00u00 0 TV De VRT zendt vanaf vanavond opnieuw de absurde avonturen van Freddy De Vadder (foto) in het fictieve West-Vlaams dorp Bevergem uit. De herhaling op Eén - de reeks werd in 2015 voor het eerst uitgezonden op Canvas - is een rechtstreeks gevolg van de besparingen die de Vlaamse regering oplegde aan de openbare omroep. Dat liet de VRT in een mededeling weten.

'Bevergem' is niet de enige Vlaamse fictiereeks die de VRT opvist uit het archief, zo wordt donderdag ook 'De parelvissers', de reeks van Tom Lenaerts uit 2006, uitgezonden.

In de eerste aflevering van 'Bevergem' gaat komiek Freddy De Vadder op zoek naar een plek waar hij zich tijdelijk kan terugtrekken in de anonimiteit. Hij belandt in het onooglijke West-Vlaamse dorpje Bevergem, waar de corrupte OCMW-voorzitter Claude Delvoye een loft verhuurt.

'Bevergem’, 21.40 uur op Eén