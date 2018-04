Wow! Karolien(tje) won eerste ‘Belgium’s Got Talent’ ooit: "Je kan niet altijd een braaf meisje blijven, hé" Jolien Boeckx en Christophe D’Huysser

13 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV U moet misschien twee keer kijken, maar deze knappe jonge vrouw is echt het schattige ­Karolientje, winnares van het eerste seizoen van ‘Belgium’s Got ­Talent’. Haar engelenstem heeft ze nog, maar de glitterjurkjes hebben plaats­gemaakt voor stoere make-up. "Je kan niet altijd dat brave meisje blijven", lacht Karolien Goris (17), vanavond ‘special guest’ in de show.

Een schattig meisje van 11 in een jurkje, ­ietwat verlegen. Zo maakte Vlaanderen zes jaar geleden ­kennis met Karolien Goris uit Koersel, in de ­allereerste editie van ‘Belgium’s Got Talent’. "Zingen", klonk het zenuwachtige antwoord, toen ­jurylid Karen Damen vroeg wat ze ging doen op het ­podium. Maar wát kon ze zingen. Toen de nachtegaal haar keel openzette, kwam er zo’n straf ­geluid uit dat ze zonder moeite Adele — zelf nochtans geen schuchter koormeisje als het op stembereik aankomt — deed verbleken met haar versie van ‘Make You Feel My Love’. Goed voor traantjes bij de jury én bij Karolien zelf, maar ook voor een staande ovatie. "Als ik de beelden van toen terugzie, schaam ik me toch een beetje. Niet voor mijn prestaties, wel voor hoe ik er toen uitzag", lacht Karolien nu.

