Wouter Vandenhaute maakt zich op voor de finaleweek van 'De Slimste Mens': "Coureurskost, koffie en zure beertjes"

12 december 2018

00u00 0 TV VRT-nieuwsanker Annelies Van Herck en advocaat Omar Souidi beten hun tanden al stuk op het VRT-duo Michèle Cuvelier en Layla El-Dekmak. Vanavond betreedt ex-Woestijnvisbaas Wouter Vandenhaute de arena van 'De Slimste Mens Ter Wereld'. Hij wil zijn vel alvast duur verkopen. Wij keken mee achter de schermen.

Hij is met 56 jaar even oud als Layla El-Dekmak (30) en Michèle Cuvelier (26) samen. Maar "papa" noemen ze hem niet, ook niet achter de schermen. Integendeel, van de StuBru-presentatrice krijgt Wouter te horen dat ze schrik van hem heeft, omdat hij veel weet over "sport, showbizz en iconische tv-fragmenten van toen wij nog niet geboren waren". En zo is de toon meteen gezet in de backstageruimte.

Met vooral ijzersterke filmpjesrondes knokte Vandenhaute zich met vier deelnames en twee rechtstreekse overwinningen naar de finaleweken. Een stuntje, al wilde Wouter zich vooral amuseren. Net zoals hij deed ten tijde van 'Het Huis Van Wantrouwen', naast Mark Uytterhoeven.

En toch geeft Wouter in de schminkstoel toe dat hij, ondanks zijn drukke agenda, de voorbije weken en maanden nog meer oog had voor de actualiteit, kranten, journaals en online berichtgeving. Hij hoopt vooral te scoren met actuafragmenten, maar geeft toe dat "de kaas veel gaten heeft". Precies daarom heeft hij aan de hippere muziekscene, duidelijk een blinde vlek, meer aandacht besteed. En hoe bizar het ook mag klinken: om zich voor te bereiden lette Wouter ook op zijn voeding. Hij ging voor coureurskost: pasta met olijfolie en geraspte parmezaankaas. Geen glaasje rood of wit bij dat eten, wel plat water. En koffie uiteraard.

Echtgenote Catherine Van Eylen, die verkoos om in de luwte van de foyer te blijven tijdens de opnames, voorzag hem ook van het nodige snoepgoed: colagommen, kersen, zure beertjes en "groentjes" (groene muntsnoepjes). Zelfs met die 'aangepaste voeding' wordt het zeker geen "wandeling in het park", zoals vicepremier Kris Peeters het de voorbije dagen overal verkondigde. Hij schat alle finalisten dan ook hoog in, zelfs sterker dan zichzelf.

Missie geslaagd

Vandenhaute maakt er geen geheim van. Hij plaatst Michèle Cuvelier met stip op één als mogelijke winnaar van de finaleweken. Beetje vreemd, want in het reguliere spel haalde de StuBru-stem met 594 seconden wel de allerhoogste score ooit, toch werd ze in de volgende aflevering genadeloos naar huis gespeeld door Viktor Verhulst .

Maar toch is de missie voor Wouter al lang geslaagd met die finaleplaats. Nu wil hij zich vooral amuseren. En inschatten hoe hij zijn sterke concurrentes van de VRT-radio kan pakken, natuurlijk. Want, zoals het een goede sportman betaamt: de match is pas gedaan bij het laatste fluitsignaal. En dat geldt evenzeer in de populaire VIER-quiz.

'De Slimste Mens Ter Wereld', vanavond om 21.40 uur op VIER.