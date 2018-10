Wouter Torfs: van advocaat tot schoenenmagnaat, dankzij zijn bomma Redactie

30 oktober 2018

12u01

Bron: VTM Nieuws 0

Wouter Torfs, de eigenaar van schoenen Torfs had eigenlijk helemaal geen interesse in schoenen. “Hij was veel liever advocaat geworden”, zegt zijn vader. “Na drie jaar stage moest ik de keuze maken: of advocaat blijven of naar het familiebedrijf komen”, voegt Torfs eraan toe. “En dan heeft mijn grootmoeder toch een belangrijke rol gespeeld.”

