Wouter fietst in 'Iedereen Beroemd' 7.000 kilometer door Australië en Nieuw-Zeeland: "Ik voelde me vaak alleen op de wereld" DBJ

21 oktober 2019

00u00 4 TV Een fietstocht van 7.000 kilometer, dwars door de Australische woestijn en Nieuw-Zeeland. Het is een huzarenstukje waar Wouter Deboot (37) elke maandag trouw verslag van uitbrengt in 'Iedereen Beroemd'. Bijwijlen eenzaam en doodsaai - "vaak voelde ik me alleen op de wereld" - maar de dorre woestenij bleek ook een gulle bron van verhalen.

De Australische outback is één van de meest desolate plaatsen op aarde, maar de voorbije weken slaagde Wouter Deboot - enkel gewapend met een fiets, een tent, een paar camera's en een gezonde dosis nieuwsgierigheid - erin enkele van zijn geheimen prijs te geven. Of althans toch van zijn bewoners. Zo ontmoette hij een gevluchte nazaat van de afgezette Kroatische koning en probeerde hij samen met de bewoners van een tienkoppig dorpje een mysterieuze verdwijningszaak op te lossen. In het verslag van vanavond stuit Wouter op een advocaat die in het midden van de woestijn een landgoed cadeau kreeg van de aboriginals, en er samen met zijn vrouw een benzinestation uitbaat. "Ik dacht dat het niet eenvoudig ging zijn om verhalen te sprokkelen in zo'n desolaat landschap", vertelt Wouter aan de telefoon. "Maar dat blijkt mee te vallen. Er is namelijk maar één weg die van het noorden naar het zuiden van Australië loopt. Je botst er dus onvermijdelijk op." De woestijn krioelt volgens de tv-maker van de zonderlinge figuren. "Niemand belandt zomaar in de outback, heb ik de indruk. De mensen die ik ontmoet, zijn vaak ongure figuren van wie je nooit echt zal weten waarom ze er precies zijn beland."

Bier met de 'locals'

In 'Iedereen Beroemd' heeft Wouter een goeie 800 kilometer afgelegd, maar intussen zit hij zelf al in Nieuw-Zeeland - en heeft hij de barre Australische woestijn dus achter zich gelaten. "Ik ben nu in Rotorua, een toeristische stad in het noorden van Nieuw-Zeeland. Dat komt goed uit, want ik ben dit weekend net verjaard. Dat heb ik gevierd door als een echte Nieuw-Zeelander naar het rugby te kijken en bier te drinken met de locals. Heel wat fijner dan op je eentje in een tentje in de woestijn." En dat is niet het enige verschil. "In de outback heb ik nooit gevreesd voor mijn leven, maar Nieuw-Zeeland is wat dat betreft veel heftiger", aldus de West-Vlaming. "In het uiterste noorden heerst totale armoede. De mensen wonen in krotten, hun voortuinen liggen vol afval en ik heb me er meer dan eens onveilig gevoeld. Motorbendes, druggebruikers, auto's die zonder reden naast me stoppen...”

“Je mag niet vergeten dat ik, als eenzame fietser, ook duizenden euro's aan materiaal mee heb. Het is al een paar keer gebeurd dat ik de oprit van een onbekend huis opdraaide om die types te doen geloven dat ik daar woonde."

Ratelende fietsketting

Wouter werkt al sinds het prille begin voor 'Iedereen Beroemd'. Omdat hij tegen zijn baas niet kon zwijgen over fietsen, stuurde die hem uiteindelijk de hort op met een camera op zijn fiets. Eerst in België, later in Noord-Europa en de Verenigde Staten. Als hij niet in het buitenland aan het fietsen is, werkt Deboot aan montages voor het programma of schrijft hij verder aan een boek over zijn reizen. Zulke reportages maken is zijn droomjob, al kan het soms ook eenzaam zijn.

"In de Australische woestijn heb ik bij momenten gedacht dat ik alleen op de wereld was. Je hoort enkel je fietsketting ratelen en het zoemende geluid van het rubber op het asfalt. Eenzaam, maar tegelijk ook meditatief."

Meer dan 30.000 kilometer heeft Deboot de voorbije jaren al afgelegd op zijn fiets. Is hij niet gewoon een carrière als wielrenner misgelopen? "Als jonge puber heb ik weleens meegedaan aan een wedstrijd, maar dat is me niet zo goed bevallen", lacht hij. "Ik had al snel begrepen dat je er alles voor moest laten als je in het wielrennen iets wil betekenen, en daarvoor had ik te veel andere hobby's. Maar toen ik in diezelfde periode 'Schalkse Ruiters' zag, wist ik meteen dat ik iets met tv wilde gaan doen."

Dit neemt hij mee op zijn fiets

3 camera's + batterijen en statief

1 drone

4 drinkflessen

1 tent + matje + slaapzak

3 wielertruitjes van 'Iedereen Beroemd'

2 fietsbroeken

1 boek kaarten

4 paar boxershorts en kousen

1 kookpot + keukengerei + wasgerief

1 EHBO-kistje

1 zwembroek

1 set regenkledij

1 set fietsgereedschap

1 gsm

‘Iedereen Beroemd’, om 19.40 uur op Eén