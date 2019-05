Wout van Aert (24) werd een heel voorjaar gevolgd voor documentaire: "Om later samen met mijn kinderen te bekijken" DBJ

29 mei 2019

00u00 0 TV "Het is thuis veel aangenamer dan de voorbije maanden", zegt Wout van Aerts vrouw Sarah aan de eettafel. En dat is te geloven. Na een moeilijke winter vol aanslepende contractonderhandelingen reed de drievoudige wereldkampioen veldrijden een schitterend voorjaar op de weg. Die periode staat centraal in de HLN- en VTM-documentaire "Het is thuis veel aangenamer dan de voorbije maanden", zegt Wout van Aerts vrouw Sarah aan de eettafel. En dat is te geloven. Na een moeilijke winter vol aanslepende contractonderhandelingen reed de drievoudige wereldkampioen veldrijden een schitterend voorjaar op de weg. Die periode staat centraal in de HLN- en VTM-documentaire 'Wout! Uit de modder', die je vanaf vandaag online kan bekijken.

Wout van Aert werd zesde in zijn eerste Milaan-San Remo, derde in de Strade Bianche en tweede in de E3 Harelbeke, maar het was zijn calvarietocht in Parijs-Roubaix die nog lang tot de verbeelding zal spreken. Ondanks een aaneenschakeling van pech toonde de Kempenaar zich daar als één van de sterkste mannen in koers. Bij zijn aankomst in Roubaix viel hij dan ook compleet uitgeteld neer: zwart van het stof, met gekloven lippen, hoestend en snikkend lag van Aert totaal verslagen op het gras in het midden van de piste. "Ik heb al vaak afgezien in de koers, maar dat was toch nog iets anders", vertelt Wout tijdens de eerste minuten van de documentaire 'Wout! Uit de modder'. "Ik was echt compleet leeggereden en heb nadien een dag of twee amper bewogen. Mensen kunnen zich vaak niet helemaal voorstellen wat zo'n koers met je lichaam doet."

Een heel voorjaar werd de 24-jarige Kempenaar op de voet gevolgd door een cameraploeg, van de winterstage tot aan die piste in Roubaix. Vervelend was dat volgens de wielrenner niet. "Ik kende de mensen die me volgden redelijk goed, want ze maken ook de video's voor de sociale media van het team. Ik heb dus niet lang moeten nadenken om in te stemmen. Wat ik ook wel prettig vond, is dat ook de ploeg in beeld wordt gebracht. Het draaide misschien wel om mij, maar toch niet helemaal. Dat is ook eens wat anders. Het voelde allemaal heel vertrouwd aan. Bovendien heb ik er nu wel een souvenir bij voor het nageslacht, dat kan ik dan later samen met mijn kinderen bekijken. Daar kijk ik nu al naar uit. (lacht)"

Zeldzame beelden

De documentaire toont hoe het er voor, tijdens en na elke voorjaarskoers aan toe gaat. Met camera's in de auto van de ploegleiders en zeldzame beelden van de teammeetings op de bus. "Op een bepaald moment neem ik het voortouw en zeg ik wat de anderen moeten doen om me in de koers te helpen", zegt Wout. "Dat was de eerste keer dat ik dat deed en ik was intussen al vergeten dat ik toen al zo op mijn strepen stond. In de documentaire is eigenlijk te zien hoe ik van nieuweling in de ploeg evolueer naar kopman. Met de contractonderhandelingen had ik echt een moeilijke winter achter de rug, ik had nooit durven te dromen dat het zo vlot zou gaan."

Eten wat de pot schaft

Ook voor Sarah De Bie, Wouts jeugdliefde met wie hij vorig jaar trouwde, was het winterseizoen niet bepaald een topperiode. "Ik had me de paar maanden na ons huwelijk wel anders voorgesteld", zegt ze met een glimlach in de documentaire. "Maar het is nu veel aangenamer thuis dan de voorbije maanden." Een opmerkelijk beeld uit de documentaire: vlak voor Wout naar de Ronde van Vlaanderen vertrekt, geeft hij Sarah een dikke kus én een kruisje op haar voorhoofd. "Ik denk niet dat het een kruisje was, hoor. Want ik ben niet gelovig", zegt Wout lachend over dat moment. "Voor de rest heb ik niet zo veel rituelen eigenlijk. Ik eet bijvoorbeeld gewoon wat de koks van de ploeg me voorschotelen. Wat ik wel steeds doe: voor een wedstrijd in de spiegel kijken of mijn helm goed staat. Maar dat valt toch nog goed mee, vind ik. (lacht)"

'Wout! Uit de modder' staat vanaf vandaag exclusief op hln.be.

Morgen is de docu om 21.45 uur te zien op VTM.