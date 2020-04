Wout Bru over zwangerschap van vriendin: “Mijn dochter heeft het er moeilijk mee en dat doet pijn” BDB

15 april 2020

22u41

Lou, de 19-jarige dochter van Wout Bru uit z’n vorige huwelijk, heeft het moeilijk met het feit dat haar papa binnenkort opnieuw vader wordt. Dat vertelde de topchef in ‘Gert Late Night’. In een eerder interview zei de tiener zelfs dat ze haar vader niet meer wil zien als hij nog een kind krijgt. “Het ligt heel gevoelig en dat doet wat pijn”, aldus Bru, die vergezeld werd door z’n vriendin Natassia Van Kerkvoorde. “Ik wil niemand kwetsen. Daarom hebben we ook zolang gewacht om het nieuws van de zwangerschap bekend te maken. Ik wou het eerst persoonlijk aan m’n kinderen vertellen.” Natassia maakte afgelopen weekend via Instagram bekend dat ze een kindje verwacht met de chef. De ‘Expeditie Robinson’-kandidate is intussen zeven maanden zwanger. Naast Lou heeft Bru ook nog een 20-jarige zoon uit z’n huwelijk met Suzy.