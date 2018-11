Wordt Wouter Vandenhaute de baas in 'zijn' quiz? Mark Coenegracht

15 november 2018

00u00 0 TV Nu hij niet langer de baas is bij Woestijnvis, komt Wouter Vandenhaute eíndelijk naar 'De Slimste Mens Ter Wereld', de quiz die hij mee mogelijk hielp te maken. Maar of hij daar de baas kan spelen?

Wouter Vandenhaute zal op z'n tellen moeten passen vanavond, want hij neemt het op tegen twee niet te onderschatten dames. Gisteravond verraste Joe-presentatrice Rani De Coninck met haar sterke prestatie en Saartje Vandendriessche won de quiz al twee keer op speelse wijze. Gisteren kende ze een flopavond, maar Jacques Brel redde haar in de finale. Ze stuurde zo acteur Boris Van Severen - toch nummer twee in de lijst van 'beste spelers' - na acht deelnames naar huis.

Presentator Erik Van Looy trok jarenlang aan de mouw van Vandenhaute, en even lang gaf zijn ex-baas geen krimp. Nu niet hij, maar Telenet de grote baas is van Woestijnvis - het productiehuis dat 'De Slimste Mens' maakt - wilde hij wel komen. Een risico, want met zijn 56 jaar is hij één van de oudste kandidaten. Niet meteen het ideale profiel van een 'De Slimste Mens'-winnaar. Dat is een mannelijke journalist van 36 jaar. Maar Wouter is een vechter én een competitiebeestje. Afwachten...

Lastige Nederlanders

Eén ding kan Vandenhaute zeker niet: recordhouder worden. Enkel Rani De Coninck zou VTM-journaliste Julie Colpaert - goed voor 12 deelnames - kunnen overklassen. Maar dan moet ze elke aflevering overleven, tot bij de start van de finaleweken op maandag 10 december. Weinig waarschijnlijk, want er staan nog enkele kleppers ongeduldig te wachten. Onder hen Eén-journaliste Annelies Van Herck, MNM-presentator Peter Van de Veire en buschauffeur annex groene jongen Wim Lybaert.

Verder moet nog een lading politici, onder wie sp.a-nieuwkomer Jinnih Beels en 'oude krokodil' Pieter De Crem passeren, net als wat nobele onbekenden, zoals stand-upcomediénne Soe Nsuki en acteur/regisseur Jeroen van Koningsbrugge.

Na 17 afleveringen staat de teller voor 'De Slimste Mens' op 13.706.950 kijkers, of iets meer dan 806.000 per avond. Met uitgesteld kijken binnen de week haalt elke aflevering wel de kaap van 1 miljoen kijkers. Geen slijtage dus wat kijksucces betreft, al is er sprake van enige metaalmoeheid bij de quiz. Dat uitte zich in een aantal minderwaardige afleveringen, waarin vooral de Nederlanders 'uitblonken'. Zelfs de minimale inspanning om te weten in welke quiz ze beland waren, leek soms te veel gevraagd. Het dwingende overwicht van eerst Julie Colpaert en dan Boris Van Severen woog ook op dit seizoen.

Grappen uitgeschreven

In de bonte plejade van juryleden vielen vooral Bart Cannaerts, Herman Brusselmans, Jonas Geirnaert en Jeroom op. De test met Wim Opbrouck was succesvol. Ook de gortdroge opmerkingen van Barbara Sarafian konden we smaken. De grappen die netjes werden uitgeschreven voor juryleden als Karen Damen, waren net te getelefoneerd om leuk te zijn. Uiteraard is het ontbreken van komiek Philippe Geubels een kleine aderlating. Hij zou wel nog één of twee keer opduiken. En dan hopelijk het verschil maken.

Trouw baken in de branding blijft gelukkig Erik van Looy. De kapitein die alles onder controle heeft, gunt het de productie dat zijn versprekingen niet worden weggeknipt en lijkt gevoelloos voor de tand des tijds.

Julie Colpaert speelt al zeker finale, maar wie nog?

Nog drie weken voor de finaleafleveringen van start gaan, en het lijkt al zo goed als zeker dat Julie Colpaert (foto) - immer attent, maar nooit scherp of opvallend - als laatste mag aantreden op 20 december. Mogelijk tegen Boris Van Severen, die wellicht een dag eerder zal instappen. Dit is de voorlopige lijst van finalisten, na 19 afleveringen en met nog 11 te gaan.

1. Julie Colpaert: 12 deelnames 8 overwinningen

2. Boris Van Severen: 8 deelnames 4 overwinningen

3. Saartje Vandendriessche: 4 deelnames 2 overwinningen

4. Michèle Cuvelier: 3 deelnames 1 overwinning

5. Omar Souidi: 3 deelnames 1 overwinning

6. Viktor Verhulst: 3 deelnames 1 overwinning

7. Saïd Boumazoughe: 3 deelnames 0 overwinningen

8. Hakim Shatar: 3 deelnames 0 overwinningen

'De Slimste Mens', van maandag tot donderdag om 21.40 uur op VIER.