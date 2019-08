Wordt West-Vlaamse Winny de nieuwe Astrid Coppens? MVO

29 augustus 2019

00u00 0 TV Binnenkort brengt VIJF de nieuwe realityreeks 'Monacovrouwen' op de buis, een programma dat wel heel hard doet denken aan 'Vlaamse Hollywoodvrouwen' uit 2010. Eén van de kandidaten is al bekend: de West-Vlaamse Winny (47).

'Monacovrouwen' volgt vier dames uit de Lage Landen die hun thuisland inruilden voor de glitter en glamour van Monaco. Eén van hen is Winny, die eerder al te zien was in het programma 'Shopping Queens'. Benieuwd of zij binnenkort ook zo over de tongen zal gaan, want 'Vlaamse Hollywoodvrouwen' betekende destijds de doorbraak van Astrid - toen nog Bryan - Coppens (36).

'Monacovrouwen' is niet het enige nieuwe programma op VIJF. De SBS-zender lanceert ook 'Celebs gaan daten', waarin vijf bekende gezichten een lief zoeken met de hulp van Goedele Liekens (56) en Jani Kazaltzis (40). Daarnaast kunnen we in 'Temptation Island VIPS' zien hoe de relatie van Fabrizio en Pommeline op de proef wordt gesteld.

Tweede seizoen voor André Hazes

'Chateau Meiland' - waarin we het leven van de excentrieke Nederlander Martien Meiland in Frankrijk volgen - en de docureeks rond André Hazes Jr. krijgen elk een tweede seizoen op de commerciële zender.