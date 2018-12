Wordt Van de Veire de opvolger van Xavier Taveirne? Erik Van Looy denkt alvast van wel Mark Coenegracht

05 december 2018

23u00 4 TV Het moet de snelst groeiende stoppelbaard uit de tv-geschiedenis geweest zijn. Dinsdagavond dirigeerde hij nog met gladde wangen, vanavond zag presentator Erik Van Looy er ruig uit met een volwassen, weliswaar grijze, stoppelbaard. Minstens even opvallend was de komst van Philippe Geubels als gast-jurylid. Hij vormde met Jeroom een straf duo. En, zoals te verwachten viel, Peter Van de Veire won alweer.

Het zijn verder saaie quizafleveringen richting finaleweken. Er wordt avond na avond gestreden tussen drie kandidaten, met Peter Van de Veire die aan het einde van de rit telkens wint. Nu al vier overwinningen op vijf deelnames. Wie er nog mocht aan twijfelen, zelfs Erik Van Looy is overtuigd dat de MNM-presentator wel eens de opvolger van Xavier Taveirne zou kunnen worden. Rustig, beheerst, veel parate kennis, speldoorzicht. Daar kan je een eind mee weg komen.

Columbus-bestuurder Wim Liebaert, die een herkansing kreeg in ‘De Slimste Mens, was een te zacht brokje voor het duo Peter-Layla. Eerst iets te licht bevonden door de MNM-presentator in het reguliere spel, dan fijn gemalen door Radio1-stem Layla. De gemoedelijke Wim zat niet echt op zijn gemak. Blozende, gezonde wangen dat wel, maar het bijwijlen groffe geschut van Jeroom zat hem niet gemakkelijk. Vooral omdat zijn kinderen in de studio zaten. Het uitgesponnen gedoe over anale praktijken zat hem duidelijk niet gemakkelijk. Terecht.

Nog meer details

De naar kleine nieuwtjes snakkende kijkers kwamen opnieuw voluit aan hun trekken. Twee afleveringen ver, en twee avonden dat Layla El-Dekmak vrolijk alle details over haar leventje blijft prijs geven. Wat we nu weer allemaal te horen kregen? Layla drinkt nooit cognac. Ze heeft naar eigen zeggen geen laag zelfbeeld en wordt héél graag gemasseerd. Ze was en is geen rekenknobbel (in tegenstelling tot Peter Van de Veire die snel een gemakkelijk een optelsom en vermenigvuldiging maakte). Nog meer wistje-datjes over Layla? Ze heeft geen auto, is best mondig maar geeft graag schouderklopjes en doet elke ochtend een half uur yoga. Ze heeft in haar nog jonge leven nooit stage gevolgd, heeft enkel betaald gewerkt. En, tot slot, ze heeft geen echt neusbeen, maar is toch tevreden over haar reukorgaan.

Donderdagavond stapt SP-A-politica Jinnih Beels in de arena. En zo zitten er dan meteen twee best mondige dames in de quiz om in de laatste reguliere aflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ vooralsnog Van de Veire te wippen. Gebeurt dat niet, dan stapt Peter uit de quiz en komt hij op dinsdag 18 december terug, net voor Boris Van Severen en uiteraard Julie Colpaert, die we pas op de finaleavond, op 20 december, opnieuw aan het werk zullen zien.

In afwachting van die finaleweken, konden we al uitgebreid genieten van Philippe Geubels. Een beetje afstandelijker dan vorige jaren, maar met een handvol bijzonder grappige moppen. Minder hard dan kompaan Jeroom, die echt wel grofgebekt in het spel zat, maar keer op keer heel erg geestig. Nu al een tip: de komiek zit ook in aflevering 30 van ‘De Slimste Mens’.

De leukste quotes

Jeroom (tegen Wim die destijds door hem uit de quiz werd gespeeld): ‘Ik heb u al eens vernederd en nu moet het nog beginnen’.

Peter (over Wim): ‘We hebben samen eens gevogeld’ (na hilariteit in de studio licht hij toe: ‘naar vogels gekeken’).

Geubels (tegen Erik): ‘Weet je wie er gisteren nog naar u gevraagd heeft? Niemand!’

Erik Van Looy: ‘Wat er met mijn gezicht aan de hand is? Ik laat een baard groeien. Dat is mannelijker wordt gezegd’. Waarop Jeroom: ‘Mannelijker? Ik ken vrouwen die meer baard hebben dan gij’. En Geubels: ‘Ge voelt het. We zitten in de Sinterklaassfeer. Gij begint een baard te krijgen. Hij heeft de kleren aan van Sinterklaas en ik ben antibiotica aan het slikken voor een roetpiet’.

Geubels (tegen van Looy): ‘Ik ga proberen niet meer te lachen met u. Sinds ik Taboe heb gedaan heb ik veel respect voor mensen met een beperking. Sorry, dat was de laatste..;’.

Geubels: ‘Dat Layla geen cognac drinkt is gelogen. Op de VRT noemen ze haar Layla El-Cognac’.

Geubels (over tip van Erik): ‘Ik kan hier het antwoord zien en toch begin ik nu te twijfelen’.

Jeroom: ‘Ik ben al CEO. Chief van Elodie Ouedraogo’.

Jeroom: ‘Ik ben geobsedeerd door één soort uil. Mijn partner vindt het heel ambetant. Het is de partnerruil’.

Kantelmomenten

Layla laat het afweten in ‘3-6-9’ en mist ook volledig haar ‘Open deur’-ronde.

De drie puzzelen sterk en snel. Die ronde maakt dus geen verschil.

Sterke fotoronde ook, waarin Peter zijn voorsprong nog een beetje uitdiept.

De filmpjesronde is een flop. Layla weet nauwelijks wat over Samson & Gert. Enkel Wim haalt 30 seconden binnen. Wim weet vervolgens niets over de Agusta-affaire. Ook Layla kan niets verzinnen, waarop Peter 50 seconden bonus haalt en denkt dat hij al gewonnen is. Maar hij moet zijn eigen filmpje nog afwerken. De verkiezingen in Brazilië blijken een te moeilijk thema. Peter geeft drie antwoorden, Layla haalt ultiem nog 40 seconden binnen.

In de finale is Wim geen partij voor Layla, die met een gemakkelijke vraag (de namen van onze premier en vice-premiers) simpel uitspeelt.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Peter Van de Veire 450 sec.

2. 2. Wim Lybaert 317 sec.

3. Layla El-Dekmak 274 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Rani De Coninck 6 deelnames 3 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Sven Gatz 6 deelnames 1 overwinning, 4 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Peter Van de Veire 5 deelnames 4 overwinningen, 1 gewonnen finale

6. Wouter Vandenhaute 4 deelnames 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Saartje Vandendriessche 4 deelnames 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Michèle Cuvelier 3 deelnames 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

SP-A-politica Jinnih Beels