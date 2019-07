Worden deelnemers betaald en wie kookt er eigenlijk? Achter de schermen van ‘Love Island’ TDS

02 juli 2019

12u05 0 TV Wat gebeurt er als je tien jonge singles dropt in een afgelegen villa op Gran Canaria? Slaat de vonk over of vliegen ze elkaar in de haren? Je krijgt het dagelijks te zien in ‘Love Island’ op VIER. Maar hoe gaat het allemaal in zijn werk en wat gebeurt er achter de schermen? Wij gingen een kijkje nemen en beantwoorden de vragen die kijkers zich stellen.

Volgende week zit het eerste seizoen van ‘Love Island’ er alweer op, en de deelnemers hebben ervoor gezorgd dat de kijkers deze lichting nog lang zullen herinneren. Hebben Sebastiana en Martin de ware liefde gevonden? Zullen Aleksandra en Denzel als koppel de finish halen? Komt het toch nog goed tussen Lotte en Jarne? De ontwikkelingen in de villa houden de kijkers al weken bezig. En achter de schermen komt er heel wat bij kijken.

“’Love Island’ is inderdaad een productioneel huzarenstukje”, zeggen de makers ons. “Het feit dat er elke dag nieuwe vrijgezellen kunnen worden ingevlogen, Islanders die de villa moeten verlaten: het maakt van dit programma een ongeziene productie in Vlaanderen. Het is wellicht de grootste productie van een Vlaams realityprogramma tot nu toe.” Achter de schermen slaan liefst 86 crewleden de handen in mekaar om alles tot een goed einde te brengen. “En met de lokale crew inbegrepen zitten we aan zo’n 100 personen”, klinkt het. “En de meesten verblijven hier in totaal ruim zeven weken weken voor de opnamen. Zij verblijven allemaal in een hotel, maar ‘Love Island’ wordt opgevolgd en gemonteerd vanuit een productievilla. Die ligt naast de villa waar de Islanders in verblijven. En ook het inlezen van de aflevering gebeurt ter plaatse.”

Verborgen camera’s?

Om alles vast te leggen werden 47 camera’s opgehangen in de villa. “En ook zijn er een 4-tal infraroodcamera’s om ’s nachts te filmen. Maar alle camera’s zijn zichtbaar voor de kandidaten. Wij werken niet met verborgen camera”, klinkt het. Het is voor de makers niet makkelijk om alle beelden snel te verwerken. “Want wat maandag gedraaid wordt, wordt ‘s nachts gemonteerd en de dag nadien ’s avonds al geleverd. Maandag draaien, dinsdagavond bezorgen we aan de zenders, woensdagavond zijn we al op antenne.”

Dat niet alles zomaar kan en mag, is intussen geen geheim meer. De kandidaten kregen een aantal ‘regels der fatsoen’ opgelegd: niet roken in beeld, geen geweld, voor middernacht in bed, geen onveilige seks en maximum twee glazen alcohol per dag. Maar wat tot nu wel een vraagteken bleef: krijgen de Islanders ook iets in return? “We hebben ruim 7.000 inschrijvingen ontvangen. Het aantal mannen en vrouwen lag ongeveer gelijk ”, klinkt het. “Maar nee, de deelnemers worden niet betaald. Natuurlijk wordt deze reis voor hen betaald, maar zij krijgen geen loon of vergoeding. De deelnemers zijn in het dagelijkse leven zelfstandig of student en kunnen dus tijd maken.”

Belangrijke eisen

‘Love Island’ speelt zich natuurlijk in en rond de villa af. De makers van de realityreeks hadden heel wat eisen bij het kiezen van een gepast verblijf. “We hebben zeker ook andere locaties overwogen, maar deze villa vonden we het meest geschikt”, klinkt het. “Er waren een aantal belangrijke eigenschappen: één grote ruimte voor de slaapkamer, er was voldoende buitenruimte en de mogelijkheid om een terras te bouwen. Ook zijn er geen directe buren en is de villa makkelijk bereikbaar. Het is trouwens dezelfde villa waar het eerste seizoen van de Deense ‘Love Island’ ook werd opgenomen.”

“De volledige villa werd als het ware ‘verbouwd: er werden nieuwe wanden gezet, bestaande wanden weggehaald, kamers die we niet gebruikten werden afgezet en er werd een volledig buitendek geplaatst. Wij bouwden verder op de ‘basisvilla’ en gingen verder uit tot de villa helemaal ‘Love Island’-proof was. Samen met de decorbouwers werd een nieuw ontwerp gemaakt van de villa en eigenlijk begonnen we dan opnieuw. De villa werd leeggehaald, de meubels gestockeerd en dan gingen wij aan de slag.”

Hoewel er ook een keuken werd voorzien, hoeven de deelnemers die niet intensief te gebruiken. “Want die gebruiken ze enkel om te ontbijten. De lunch en het avondmaal wordt steeds worden door onze cateraars”, zeggen de makers. Ze hebben de Islanders trouwens nog op ‘andere vlakken’ voorzien: “Seks is zeker mogelijk op ‘Love Island’. Uiteraard willen we dat alles veilig verloopt en daarom zijn er voorbehoedsmiddelen beschikbaar. Maar weet dat seks nooit expliciet getoond zal worden in beeld. ‘Love Island’ gaat niet over seks, maar over verliefd worden.”