Woestijnvis werkt aan nieuwe West-Vlaamse fictiereeks MVO

22 augustus 2019

09u31

Rik Verheye, bekend van 'Callboys', werkt samen met Jelle De Beule en Koen De Poorter ('De Ideale Wereld' en 'Neveneffecten') voor Woestijnvis aan een nieuwe fictiereeks die zich in West-Vlaanderen zal afspelen. Dat zegt Verheye donderdag aan Krant van West-Vlaanderen.

De eerste versie van het scenario is klaar. “Jan Eelen en Jonas Geirnaert onderwerpen het ook nog eens aan hun expertise”, aldus Verheye. “De cast en crew liggen vast en als alles goed gaat, draaien we volgend voorjaar. Wie er allemaal in meedoet, ga ik nog niet verklappen, maar je mag wel al weten dat ik zelf een van de hoofdrollen voor mijn rekening neem. En de reeks is in het West-Vlaams, jawel! “

Waarover de reeks zal gaan en wanneer ze op het scherm komt, wordt later bekendgemaakt.