Woestijnvis, De Mensen en Lecter Media starten nu ook productiehuis in Duitsland DBJ

01 oktober 2018

15u01

Bron: Belga 0 TV Woestijnvis, De Mensen en Lecter Media richten samen een nieuw productiehuis op in Duitsland, net zoals ze dat vorig jaar al in Nederland hebben gedaan. Het bedrijf heet Fabiola en zal programma's ontwikkelen voor Duitse tv-zenders en exclusief Vlaamse formats aanbieden.

De Vlaamse productiehuizen Woestijnvis, De Mensen en Lecter Media slaan de handen in elkaar met Oliver Fuchs (directeur) en Ina Eck (creatief directeur). Fuchs heeft ervaring bij Eyeworks Duitsland en de openbare omroep ZDF. Eck zit al van haar 14de in de televisiewereld, eerst als actrice en later als creatieveling voor onder meer Endemol.

Tot het portfolio van Fabiola behoren onder meer "Callboys", "De Slimste Mens", "Hotel Römantiek", "Professor T", "Beau Séjour", "Reizen Waes", "Blokken", Topdokters", "Groeten uit 19xx" en "De Mol".

In Nederland is Fabiola nog maar tien maanden aan de slag en daar produceert het bedrijf al zeven programma's, waarvan er zes origineel uit België komen. "Veelzeggend", vindt Robert van den Bogaerd, directeur van Fabiola in Nederland.