Woeps: Kristiaan beschadigt duurste onderdeel van zijn Mustang tijdens ‘Vanity Plates’

17 september 2020

11u57

Bron: VTM 1

“Als ik ermee rond rij, let ik altijd goed op voor putten in de baan", vertelt Kristiaan. Bovendien blijft zijn Mustang geen minuut alleen. “Ik zet er mij nooit te ver van en hou de mensen die ernaar komen kijken, goed in de gaten.” Kristiaan mag dan nog zo voorzichtig zijn als hij wil, tijdens de opnames van ‘Vanity Plates’ loopt het plots toch fout. Een kleine onvoorzichtigheid zorgt voor schade aan zijn peperdure velgen. “Dit is het duurste onderdeel van de auto. Het zijn speciale velgen, een gelimiteerde serie. Ze maken die niet meer", vertelt hij bedroefd. “Als er één kapot is, moet ik vier nieuwe kopen.” Er mag dan wel niemand gewond zijn, Kristiaan is er toch het hart van in.

‘Vanity Plates’: elke donderdag om 20.40 op VTM 2 en VTM GO.

