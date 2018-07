WK-match Colombia-Engeland trekt ruim 1,1 miljoen kijkers TDS

04 juli 2018

10u33 0 TV Gisteren haalde de strafschoppenreeks bij Colombia-Engeland 1.193.000 kijkers, waarmee het de best bekeken niet-Rode Duivels wedstrijd van dit WK was.

En nog een leuk weetje: omgekeerd was België-Japan in de UK met 12 miljoen kijkers hun best bekeken WK-wedstrijd (los van het eigen elftal). Net als in Italië trouwens, waar 8 miljoen kijkers de machtige counter van Chadli zagen binnenvliegen. Tussen het voetbal door trokken ook het 7-uur journaal op VRT en Het Nieuws op VTM nog veel kijkers.