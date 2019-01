Witloofboer uit Gelrode steelt de show in ‘DNA Nys’

SD

16 januari 2019

Het tweede seizoen van 'DNA Nys', dat vanavond van start gaat, belooft opnieuw een feest te worden voor fans van veldrijden, Sven Nys en zijn zoon, de zestienjarige Thibau. Maar de echte ster van de reeks is Jaak Cypers, witloofboer uit Gelrode en überfan van Thibau.

Je zag hem misschien al in de trailers voor de reeks, maar ook in de afleveringen zelf zal hij een prominente plaats opnemen. Of zoals Sven Nys het zelf al zei in een interview: “Hij is eigenlijk de rode draad doorheen de reeks. Jaak is een levensfilosoof, die heel emotioneel vertelt over zijn coureur, den Tiejbouw. Zo puur, zo echt, zo schoon om te zien." Naast de levenswijsheden van Jaak zal ‘DNA Nys’ zich vooral focussen op Thibaus ambitie om op het WK in het Deense Bogense de regenboogtrui mee naar huis te nemen. Ook de thuissituatie van de familie Nys en Thibaus studieparcours worden van dichtbij gevolgd.

‘DNA Nys’ - één 21.30u