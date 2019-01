Winterpret voor 10.000 euro per nacht: zo brengen de royals en rijken hun vakantie door in Gstaad TDS

15 januari 2019

12u47

Bron: VTM 0 TV Voor de laatste ‘Telefacts Winter’ - vanavond op VTM - trotseerde Julie Colpaert het zware weer in Zwitserland om er een extravagant skioord voor te stellen: Gstaad. Colpaert belandde er na een zeer moeizame tocht door het getroffen gebied. Eens aangekomen kon ze haar ogen echter de kost geven: alles in Gstaad ademt extreme luxe uit.

Gstaad is een dorpje in het Zwitserse Berner Oberland - maar het is wijd en zijd bekend. Het ligt op zo’n 150 kilometer van Genève. Vooral onder de welgestelden heeft Gstaad een grote naam als exclusieve verblijfplaats. Het is bepaald niet de goedkoopste plek ter wereld, maar de luisterrijke omgeving heeft wel bijzonder veel te bieden. Royals, miljardairs en wereldsterren komen er graag genieten van alles wat hun geld hen kan kopen.

Gstaad wordt niet voor niets het Saint-Tropez van de Alpen genoemd: alles in het dorpje ademt weelde uit. In het centrum kunnen rijken al hun geld spenderen in één van de vele designerwinkels. Van Prada, over Ralph Lauren tot Louis Vuitton: allemaal hebben ze er een filiaal.

De rijken kuieren dan ook graag urenlang door een van de gezellige winkelstraten. Zoals Madonna, Salma Hayek, Liz Taylor, Shirley McLaine, Audrey Hepburn, Roger Moore en Brigitte Bardot. Of ook actrice Anne Hathaway en ontwerper Valentino, die er in 2012 nog samen oudjaar kwamen vieren.

Magische plek

“We zijn hier allemaal vrienden. Het is een magische plek. Het lijkt wel alsof je in een sprookje terechtkomt”, zegt een van de miljonairs in ‘Telefacts’. In Gstaad kunnen de rijken dan ook in alle rust genieten van hun vrije tijd. Fans komen ze niet tegen in het dorp, Paparazzi is er absoluut niet welkom, en bodyguards zijn nergens voor nodig.

Veel sterren werden in de loop der jaren zo verliefd op het dorp, dat ze er een huis kochten. Zo had de intussen overleden zanger Johnny Hallyday er een woning in de bergen van zo’n 9,5 miljoen euro. En ook filmregisseur Roman Polański heeft hier een optrekje op zijn naam staan, net als nog vele anderen.

10.000 euro per nacht

Toch liever op hotel? Ook daar geen gebrek aan in Gstaad. Het spectaculairste is het witte Palace Hotel, gebouwd in 1913, dat met zijn slanke torentjes als een echt Assepoesterkasteel boven de platte chalets uitsteekt. Het hotel beschikt over een spa met een totaaloppervlakte van 1.800 m², met 8 wellnesskamers, sauna’s, stoombaden, en ontspanningsruimtes met een spectaculair uitzicht. Het biedt verder een binnenzwembad en een buitenzwembad met een bubbelbad, een hypermoderne fitnessruimte, een activiteitenruimte en een unieke hamam-ervaring met 7 kamers. Er zijn ook een squashbaan en 4 buitentennisbanen te vinden.



De suites van het hotel zijn 160 vierkante meter groot, en hebben een prachtige open haard. De badkamers werden opgetrokken in massief marmer en bieden alle mogelijke comfort. De prijs is uiteraard wel navenant: niet minder dan 10.000 euro per nacht, skipas niet inbegrepen. Al zien veel superrijken de skipiste dus zelfs nooit van dichtbij.

‘Telefacts Winter’, vanavond om 21u35 op VTM.