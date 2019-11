Wint Philippe Geubels vannacht een Emmy voor ‘Taboe’? "Ik heb zelfs al een mopje voorbereid" Mark Coenegracht

25 november 2019

00u00 0 TV Als het even meezit, kan Philippe Geubels (38) vannacht - onze tijd - in New York een Emmy Award in de wacht slepen voor zijn programma 'Taboe'. Het zou de vijfde Emmy zijn voor Vlaanderen in negen jaar tijd, en dat is iets waarvoor Geubels graag zijn vliegangst overwon. "Hier mogen zijn is al een overwinning", aldus de komiek. "Maar we willen toch graag met dat beeldje naar huis."

Programmamaker Tim Van Aelst heeft al drie Emmy Awards op zijn schouw staan dankzij 'Benidorm Bastards', 'Wat als?' en 'Hoe zal ik het zeggen?'. Bij de VRT staat een vierde beeldje voor 'Sorry voor alles', en straks kan Philippe Geubels daar nog eentje aan toevoegen, als 'Taboe' het haalt als beste 'non-scripted entertainment'-programma. Het programma, waarin Geubels moeilijke onderwerpen met humor bespreekbaar maakt, moet opboksen tegen 'La Voz' ('The Voice') uit Argentinië, 'The Remix' uit India en 'The Real Full Monty: Ladies' Night' uit Groot-Brittannië. Vooral dat laatste programma is een geduchte tegenstander.

Kers op de taart

"Het is altijd een beetje hinken op twee gedachten", zegt Geubels in de bar van het New Yorkse Parker-hotel, met uitzicht op Central Park. "Uiteraard is het al een hele eer dat 'Taboe' bij de beste vier programma's ter wereld wordt gerekend. Maar nu we toch hier zijn, willen we ook graag daadwerkelijk winnen. Het zou niet minder dan verdiend zijn. Wij hebben een compleet nieuw, sterk en origineel programma bedacht. Al zullen we het niet als een verlies aanvoelen als we niet winnen. De grootste voldoening blijft voor mij de reacties die we in ons land hebben gekregen, de positiviteit die we gevoeld hebben. Die prijs zou de kers op de taart zijn."

Aan de steun voor Geubels zal het vannacht alvast niet liggen. Productiehuis Panenka stuurde een lijvige delegatie naar de stad die nooit slaapt. Zo zijn naast de komiek ook regisseur Kat Steppe, Panenka-baas Tom Lenaerts en een rist medewerkers aanwezig. "Waarom 'Taboe' moet winnen? Omdat het zonder meer het beste programma is dat genomineerd is", lacht Kat. "Maar ik kan het moeilijk inschatten. Het blijft een wedstrijd waarbij je je lot in handen legt van een hoop mensen die je niet kent. Nerveus ben ik niet, maar eens we in die zaal zitten, zal ik hem wel gaan knijpen, vrees ik."

Áls 'Taboe' wint, is Geubels in ieder geval voorbereid. "Ik heb zelfs een mopje uitgewerkt", verklapt hij. "Alleen daarvoor zou ik al willen winnen: dan kan ik zien of de grap werkt bij dat internationale gezelschap."

Tweede seizoen

Emmy Award of niet, de ploeg van 'Taboe' is intussen al druk bezig met de voorbereidingen van een tweede reeks, die in het voorjaar van 2021 zal uitgezonden worden op Eén. De opnames vinden volgend jaar plaats, deze keer niet aan zee, maar in de Ardennen. "We zitten nog echt in de onderzoeksfase, want we willen natuurlijk werken met andere groepen", aldus Kat Steppe. "Alles staat of valt met de mensen die willen meewerken. Dat is echt de grootste les die we geleerd hebben bij de eerste reeks. Op de keuze van de deelnemers gaan we nog harder inzetten." Geubels is er alvast gerust in. "Ik heb meer vertrouwen, ben zelfzekerder. Ik weet nu dat ik mijn ding kan doen, met mensen kan praten, kan meeleven met hen. Na de eerste reeks heb ik zelfs emotioneel een flinke tik gehad, vooral omdat ik te gevoelig ben en te veel mee naar huis neem. Die rugzak was er toen even te veel aan."

In afwachting van het gala van de International Emmy Awards, dat vannacht om 2 uur Belgische tijd van start gaat, wil Geubels dan ook vooral ontspannen en New York ontdekken. "Het is de allereerste keer dat ik hier ben", vertelt de komiek, die zijn vliegangst overwon om de Atlantische Oceaan over te steken. "Het is hier minder griezelig dan ik dacht. Als je hier het hotel uitstapt, is het net alsof je in een filmdecor wandelt. Overweldigend allemaal, maar ook heel erg knap." Als de ploeg vannacht wint, kan Geubels misschien - net als Tim Van Aelst vorig jaar - ook het nachtleven van de wereldstad ontdekken.

***

Nu al populair op internationale tv-markt

Of 'Taboe' wint of niet, het programma is nu al een internationaal succes. In Australië, Canada en Zwitserland is het format zelfs al in productie of wordt het al uitgezonden. Daarnaast liggen er ook 'Taboe'-plannen op tafel in minstens vijftien andere landen, waaronder de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Scandinavische landen. "Met dit Emmy-avontuur kunnen we mogelijk ook contracten voor de Zuid-Amerikaanse markt binnenhalen", aldus Tom Lenaerts van Panenka.