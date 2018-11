Wint "Hoe Zal Ik Het Zeggen?" vanavond een Emmy Award? kv

19 november 2018

05u30

Bron: Belga 0 TV Het is nagelbijten voor de makers van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’. Het programma van productiehuis Shelter is genomineerd voor een Internationale Emmy Award, de prestigieuze internationale tv-prijzen die maandagavond in New York worden uitgereikt. Het programma kreeg een nominatie in de categorie Non-Scripted Entertainment.

De voorbije jaren won Shelter al Internationale Emmy's voor ‘Benidorm Bastards’ en ‘Wat Als?’. Het tweede seizoen van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ is momenteel in productie en wordt dit najaar nog op televisie verwacht.

In het programma, dat in het najaar van 2017 bij VTM liep, brengt Jens Dendoncker op een originele manier boodschappen over aan nietsvermoedende mensen. Voor het format zijn al 8 internationale productiedeals afgesloten, onder andere in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In Duitsland is deze zomer een eerste serie opgenomen.



Eerder won ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ ook al de prijs voor het beste nieuwe comedyformat op de internationale tv-beurs MipTV in Cannes en een Gold Award op het WorldMediaFestival in Hamburg.

De Emmy's zijn bedoeld voor de Amerikaanse programma's en de International Emmy Awards bekronen de beste buitenlandse programma's.