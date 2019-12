Wint ex-finalist Steven deze keer wel in ‘Belgium’s Got Talent’? “Ik kan het geld goed gebruiken” JD

06 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Vier jaar geleden moest hij in de finale de duimen leggen voor paaldanser Domenico. Toch slaagde goochelaar Steven Delaere (32) er dankzij ‘Belgium’s Got Talent’ in om van zijn hobby zijn beroep te maken. En nu waagt hij opnieuw zijn kans. “En misschien doet mijn vriendin Hannelore volgend jaar mee”, zegt hij in een gesprek met het weekblad Dag Allemaal.

De superlatieven vlogen in het rond toen Gentenaar Steven Delaere meedeed aan ‘Belgium’s Got Talent’ in 2015. Toenmalig jurylid Ray Cokes zei tijdens de grote finale: “Jij bent een ster en je verdient jouw eigen tv-programma.” Alleen, krachtpatser Domenico ging toen met de felbegeerde 50.000 euro naar huis.

“Een zuur gevoel heb ik daar niet aan overgehouden”, zegt Steven die opnieuw meedoet en ­wederom tot de grote favorieten behoort. “Mijn eerste deelname heeft me op de kaart gezet als goochelaar en mij de kans geschonken om er mijn beroep van te maken. Ik kon mijn job als pianoleraar on hold zetten.”

Verbluffend

Vrijdag treedt Steven ­opnieuw aan na zijn verbluffende auditie. Dan Karaty had het over ‘één van de beste acts ooit in ‘Belgium’s Got Talent’.’ Jens Dendoncker noemde Steven een ‘meesterlijke entertainer’ en An Lemmens kreeg het er zowaar warm van.

“Ik was wel bezorgd om wat Stan Van Samang zou zeggen”, bekent Steven. “Iedereen kent zijn angst voor goochelaars, omdat hij niet snapt hoe onze trucs in elkaar steken.” Maar Stevens onzekerheid bleek onterecht. De act ontlokte Stan zelfs de gevleugelde ­woorden: “Dit vind ik onwaarschijnlijk straf, jij bent echt heel erg goed.” Die erkenning betekent veel voor Steven. “Dat ik van hem een fan heb kunnen maken, is voor mij de ultieme bekroning van mijn jarenlange werk.”

Studioshow

Na zijn eerste deelname aan ‘Belgium’s Got Talent’ kreeg Steven zijn eigen Ketnetprogramma ‘Trix’, waarin hij kinderen introduceerde in de wondere wereld van de magie. Al was het vooral die andere ‘Belgium’s Got Talent’-goochelaar, Nicholas Arnst, die hoge ogen wierp met zijn VTM-­programma ‘Nicholas’.

“Iets in dat genre zou ik niet met­een willen maken’, zegt Steven. ‘Street magic wordt vandaag nog steeds beoefend, zoals in de jaren 90. Ik zie meer iets in een vernieuwende studioshow.”

Lage emissie

“Ik wil nu extra graag winnen”, zegt Steven. “Niet alleen voor de eer, ook omdat het geld meer dan welkom is. Door de nieuwe lage-emissiezone mag ik vanaf 1 januari Gent niet meer binnen met mijn auto. Maar daar woon ik, met mijn vriendin Hannelore. Ik wil ook graag een nieuwe vleugelpiano kopen en mijn arsenaal aan goocheltrucs uitbreiden. Hannelore is trouwens gespecialiseerd in bodypainting. Wie weet bokst ze wel een leuke act in elkaar en kan ze volgend jaar ook deelnemen aan ‘Belgium’s Got Talent’.”

Maar nu vrijdag is het dus eerst nog aan Steven. Wie ziet hij als zijn grote concurrent? “De Leuvense dansers van ARTA Company vind ik heel straf”, zegt hij. “Ik denk dat zij tot de grote kanshebbers behoren.”