Wint de liefde? De laatste test in ‘Boer zkt Vrouw’ TDS

12 november 2018

06u33 0 TV Hoe lopen de liefdesavonturen in ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’ af? Met nog twee afleveringen te gaan lopen de emoties hoog op. Viert de romantiek vanavond hoogtij wanneer de boeren op citytrip gaan met hun favoriete dame?

Bij Manu en Hilde is het alvast koekenbak. De twee willen volop aan een toekomst samen bouwen. “Dat ik Hilde heb gekozen, is het beste besluit dat ik ooit kon nemen. Ze is een fantastische vrouw”, zegt Manu.

Jan en Romina komen aan in Sydney om enkele dagen samen door te brengen. Ze lijken voor elkaar geboren, maar moeten dat alleen nog durven toe te geven. Ze zijn nog wat afwachtend, want de afstand België - Australië is niet min.

Trip naar de fjorden

Emily en Jitse vertrekken dan weer in het Noorse stadje Bergen voor een trip naar de fjorden. Zij hopen dat de tocht hen meer duidelijkheid brengt over hun gevoelens. “Ik voel dat er wel chemie is tussen ons. Ik voel me aangetrokken tot Emily. Ik vind haar lief, mooi en haar persoonlijkheid siert haar”, zegt Jitse.

In Duitsland is de eerste nacht van Jeroen en Severien als een sprookje verlopen. De tortelduifjes wijken niet van elkaars zijde. Het koppeltje voelt zich heerlijk in mekaars gezelschap maar er moet toch eens goed gepraat worden. Want de boerderij van Jeroen ligt op 6 uur rijden van Severiens thuis.

En Bjorn? Die wordt vanavond één met de natuur. Maar kan studente Evelyn ook zo leven? Geen betere manier om dat te testen dan tijdens een hike in de Rocky Mountains.

‘Boer zkt Vrouw - De WereldRond’, vanavond om 20.35 uur op VTM. Het tweede deel van de ontknoping van ‘Boer zkt Vrouw’ zie je morgen op VTM om 20.35 uur.