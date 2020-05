Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ halen voordeel uit coronacrisis: “Veel tijd om samen aan ons huis te werken” Redactie

06 mei 2020

06u00

Het coronavirus heeft ondertussen de hele wereld bereikt. Overal worden mensen opgeroepen om binnen te blijven, en dat is ook voor Winnie en Jonah uit 'Blind Getrouwd' niet anders. "Gelukkig kan ik blijven werken, maar dan fulltime van thuis uit", zegt Winnie in weekblad TV Familie. Zij en echtgenoot Jonah halen evenwel hun voordeel uit deze crisis: de twee hebben nu meer dan ooit tijd om samen aan hun woning te werken.



“Ik mag niet meer naar kantoor gaan of naar de ziekenhuizen rijden”, zegt Winniein het weekblad. “Maar we kunnen veel vanop afstand opvolgen en zijn goed uitgerust. Vóór de coronacrisis konden we ook al regelmatig van thuis uit werken, vandaar.” Ook Winnies ‘Blind Getrouwd’-echtgenoot Jonah (31) werkt als IT consultant thuis. “We zijn dus vaker een aantal dagen samen en dat gaat voorlopig goed.”

“In het weekend blijf ik sowieso bij Jonah in Arendonk, zodat we verder kunnen werken aan het huis”, vervolgt Winnie. “Omdat we veel zelf doen, gaan de verbouwingen gewoon door. Wat dat betreft is het zelfs een voordeel dat we nu veel vrije weekends hebben. In dat opzicht vonden we de quarantainemaatregelen trouwens ook niet erg toen ‘Blind Getrouwd’ nog werd uitgezonden. Want ja, we mochten niets verklappen over de goeie afloop bij ons. En zo konden Jonah en ik toch veel bij elkaar zijn zonder dat mensen zich vragen stelden.”

Videogesprekken

Met haar ouders en vriendinnen houdt Winnie intussen contact via videocalls. “We praten toch zeker één keer in de week en sturen elkaar ook af en toe een kaartje”, zegt ze. Een mondmasker draagt Winnie niet als ze buitenkomt. “Omdat ik geen symptomen vertoon en niet in contact ben geweest met coronapatiënten. Ik was wél altijd goed mijn handen en probeer buiten zo weinig mogelijk mijn gezicht aan te raken. Ik heb niet echt schrik om ziek te worden, maar ik zou het erg vinden om andere mensen te besmetten. Daarom pas ik zo goed op. In mijn omgeving is iedereen tot nu toe gelukkig gespaard gebleven.”

Of Winnies leven erg veranderd is? “Goh, door corona ben ik trager gaan leven, dat wel. De drukte achter me laten doet me beseffen dat het ook anders kan. Dat je niet elk weekend hoeft vol te plannen. Maar ik ben blij met de versoepeling van de maatregelen en hoop dat ik binnenkort weer kan gaan duiken. Werken zal ik nog een tijdje thuis moeten doen, vermoed ik. En wat ook zou moeten: mijn gsm wat meer aan de kant leggen en minder met social media bezig zijn.”

