Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ bekennen: “Op huwelijksreis zijn we tussen de lakens beland”

28 april 2020

14u34

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het snelst verliefde koppel ooit in ‘Blind Getrouwd’: die eer valt Winnie (28) en Jonah (30) te beurt. Met zelfs al een eerste passionele nacht tijdens de huwelijksreis, zo geven de twee toe in Dag Allemaal. Nu de camera’s gestopt zijn met draaien, kunnen Winnie en Jonah eindelijk vrijuit praten over hun ervaringen.

Het moet gezegd: het gebeurde nooit eerder dat een ‘Blind Getrouwd’-koppel het zo snel, zo goed met elkaar kon vinden. Tijdens hun huwelijksreis, een safari in Kenia, vielen Winnie en Jonah al in zwijm voor elkaar. “Ach, waarom mysterieus doen?”, zegt Jonah in het weekblad. “Op de huwelijksreis is er al één en ander gebeurd, ja. We zijn snel tussen de lakens beland. Dat kon je wel afleiden uit ons gedrag, denk ik. Ik moet er verder geen tekening bij maken, zeker?”

Hun ‘eerste keer’ kwam er blijkbaar na de nodige alcoholische drankjes, zo geeft het koppel toe. “Af en toe goed drinken samen, zodat de remmingen wegvallen. Dan ga je ook meer vertellen, en moet niet alles meteen zo serieus genomen worden.” Toch hadden de twee ook struikelblokken, maar die konden ze gelukkig snel overwinnen. “Er moest af en toe iets uitgepraat worden. Dat deden we ook vanaf de eerste dag. Die open communicatie, dat was onze grote kracht.”

