Exclusief voor abonnees Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ bekennen: “Op huwelijksreis zijn we tussen de lakens beland” Redactie

29 april 2020

06u01

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het snelst verliefde koppel ooit in ‘ Het snelst verliefde koppel ooit in ‘ Blind Getrouwd ’: die eer valt Winnie (28) en Jonah (30) te beurt. Met zelfs al een eerste passionele nacht tijdens de huwelijksreis, geven ze toe in Dag Allemaal. En nu de camera’s gestopt zijn met draaien, kunnen Winnie en Jonah eindelijk vrijuit praten over samenwonen en genieten. Maar ook hoe ze moeten wennen aan elkaar. “En we hebben het ook al over een baby gehad”, zeggen ze in het weekblad.



Dat Winnie en Jonah nog steeds een stapelverliefd ­koppel vormen, zal niet één ‘Blind Getrouwd’-fan verbazen. Maar dat hun amoureuze avontuur er één van enkel rozengeur en maneschijn was, dat moeten ze toch ontkrachten. Ondanks de instant chemie die ze allebei gewaarwerden, ondervonden ook zij dat liefde een werkwoord is. Kleine ergernissen waren Winnie en Jonah absoluut niet vreemd, maar op het einde van de rit overwonnen hun warme gevoelens voor elkaar elk mogelijk obstakel. En doet niets vermoeden dat ze niet voor eeuwig elkaars hand gaan vasthouden.

“Maar geloof me, we hebben zeker ook moeilijke momenten gehad”, zegt Jonah in Dag Allemaal. “Niet in die mate dat we echt twijfelden aan een goeie afloop, maar er moest af en toe iets uitgepraat worden. Dat deden we dan ook, vanaf de eerste dag. Die open communicatie, dát was onze grote kracht.”

