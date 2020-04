Winnende spelvakken ‘F.C. De Kampioenen’-Monopoly zijn bekend LOV

21 april 2020

10u51

Bron: VRT 4 TV Eén kondigde vorige week aan dat er een speciale Monopoly-editie van ‘F.C. De Kampioenen’ komt. Daarvoor werd beroep gedaan op fans van de serie om het laatste lege vakje op het spelbord in te vullen. Na meer dan 20.000 stemmen werd dinsdagochtend de winnaar bekendgemaakt.

Bijna 20.000 stemmen werden online via een.be uitgebracht. Zonet raakte de winnaar bekend: de chocomelk van Marcske won met een verpletterende meerderheid (met 45% van de stemmen) en vult één van de twee vakken in voor ‘nutsbedrijven’. De dagschotel van Xavier vult het tweede vakje hiervan in, als eerbetoon aan Johny Voners.

De officiële Monopoly-versie blijft trouw aan het originele spelconcept, maar wordt in een Kampioenenjasje gestoken: alle locaties van het klassieke spelbord worden aangepast naar typische Kampioenenlocaties, de stations worden vervangen door de bekendste vervoersmiddelen uit de reeks, en ook de typische versnaperingen van de Kampioenen komen aan bod op het spelbord. Verder zal je bijvoorbeeld het duivenkot van Fernand kunnen kopen, kan je met Nero een hondenshow winnen en spreken we niet over ‘de bank’ maar over ‘de clubkas’.

Deze limited edition van Monopoly ligt vanaf dit najaar in de winkels, maar de fans kunnen het nu ook al reserveren via www.monopolyfcdk.be. Zo krijgen zij het spel als allereerste toegestuurd.