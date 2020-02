Winnaars uit 'The Voice Kids’: "Mijn auditie werd al 19 miljoen keer bekeken op YouTube” Jacob De Bruyne

07 februari 2020

06u50 0 TV Met de start van het vijfde seizoen van 'The Voice Kids' gaan tientallen kinderdromen opnieuw in vervulling. Zingen op tv, een beoordeling van bekende coaches, en in het beste geval een eigen single en een hoop prijzengeld. Voor Jade De Rijcke werd die droom al werkelijkheid. Zij won op haar veertiende de vorige editie. "Een tip voor de kandidaten? Laat jezelf maar gaan op het podium."

Jade De Rijcke (16), seizoen 4

"Mijn auditie werd al 19 miljoen keer bekeken op YouTube”

Meer dan 2.000 kinderen schreven zich in voor het nieuwe seizoen van 'The Voice Kids', een bewijs dat het format nog steeds springlevend is. De coaches - Sean Dhondt, Laura Tesoro, Gers Pardoel en K3 - zijn dezelfde als de vorige keer, maar er is wel een opvallende nieuwigheid. Met de zogenaamde 'block-knop' kunnen de coaches elkaar buitenspel zetten door elkaars stoel te blokkeren. Het had bij de 'blind audition' van Jade De Rijcke in 2018 van pas kunnen komen, want toen draaiden alle coaches zich in geen tijd om. Nog steeds een magisch moment voor Jade én voor YouTube-kijkers wereldwijd, want daar werd haar auditie al meer dan 19 miljoen (!) keer bekeken. "Ongelooflijk, hé?", reageert de 16-jarige zangeres. "Ik weet dat de video het heel goed doet op YouTube, want sinds die online staat, krijg ik veel internationale berichtjes op Instagram. Meestal uit Azië. Als ik die auditie nog eens opnieuw bekijk, brengt dat vooral leuke herinneringen aan het programma terug. Ik heb daar echt een fijne tijd gehad. Met de andere kandidaten, maar ook met de coaches en de mensen achter de schermen. Er hing altijd een leuke sfeer."

Psychologie, waarom niet?

Met de cover 'F*cking Perfect' van Pink won Jade eind 2018 het vierde seizoen van 'The Voice Kids'. Ondertussen bracht de jonge Oost-Vlaamse twee singles uit bij platenlabel Universal, en een derde komt eraan. "Maar ik ben nog aan het uitzoeken welke weg ik precies wil uitgaan in de muziek", vertelt ze. "De mensen raden me aan om rustige nummers te blijven zingen, maar daar ben ik nog niet helemaal uit." Ook met de 10.000 euro prijzengeld heeft Jade nog geen concreet plan. "Dat geld staat vast tot mijn 18de, dan bekijk ik wat ik ermee ga doen. Misschien investeren in wat muziekapparatuur of een reisje maken. We zien wel." Intussen gaat ze nog gewoon naar school. Jade studeert humane wetenschappen in het vijfde middelbaar. "De muziekwereld is heel onzeker, dus ben ik van plan na het middelbaar verder te studeren. Maar je kan studies en muziek zeker combineren, denk ik. Welke richting ik ga volgen, weet ik nog niet, maar psychologie zegt me wel iets. Alleszins niets met wiskunde. (lacht)"

Weggeblazen

Gers Pardoel was Jades coach in 'The Voice Kids'. "Af en toe laat hij nog iets weten via Instagram, maar hij heeft het volgens mij zelf ook heel druk." De Nederlander werd destijds al vanaf de eerste noot weggeblazen door haar stem en was zelfs tot tranen toe bewogen. Welke tip heeft Jade voor de deelnemers die nu voor hun vuurdoop staan? "Trek je vooral niet te veel aan van wat mensen van je vinden", luidt haar goede raad. "Ik deed dat bij mijn deelname te veel en ik heb de indruk dat ik er daarom minder van heb genoten. En misschien nog iets wat ikzelf ook een paar keer te horen kreeg: wees niet bang om te bewegen op het podium, laat jezelf maar gaan. (lacht)"

Jens Dolleslagers (18), seizoen 2

"Ik studeer muziekproductie en droom van uitverkocht Sportpaleis"

In het eerste seizoen van 'The Voice Kids', in 2014, draaide geen enkele coach zich voor Jens Dolleslagers om. Maar een jaar later won de dan 14-jarige knaap dankzij de coaching van nieuwkomer Slongs. Hij bracht met 'Troostprijs' al snel een eerste single uit. Tegenwoordig studeert de blonde krullenbol muziekproductie aan het conservatorium in Gent, af en toe speelt hij een akoestisch optreden, en hij was ook weleens te zien in een bijrolletje in de VTM KIDS-reeks 'Vloglab Stories'. "Ik word nog regelmatig herkend op straat", zegt Jens. "'The Voice Kids' heeft me doen inzien dat ik altijd muziek wil blijven maken en spelen. Ik wil afstuderen als muziekproducer en daarna de wereld veroveren met mijn muziek. Ik droom van een uitverkocht Sportpaleis, liefst drie keer na elkaar!"

Katarina Pohlodkova (15), seizoen 3

"Helemaal opengebloeid sinds ik deelnam"

Katarina won in 2017 'The Voice Kids' met een cover van Jay Z's 'Empire State Of Mind'. Haar coach Josje hoort ze niet meer, maar het programma heeft wel haar leven veranderd. "Ik ben opengebloeid sinds 'The Voice Kids'. Voordien durfde ik niet op te treden omdat ik bang was fouten te maken, nu ben ik zelfzekerder en socialer geworden." Katarina bracht al enkele singles uit bij Universal en komt binnenkort nog met een nieuwe. Ze studeert pop-jazz-zang op een middelbare school in Evergem. "Mijn droom is nog steeds om zangeres te worden, dat is niet veranderd. Concrete toekomstplannen heb ik niet, maar ik zie niets anders dan muziek in mijn toekomst. Je moet sowieso iets doen waar je je goed bij voelt in je leven, vind ik."

Mentissa Aziza (20), seizoen 1

"Ik waagde mijn kans in 'The Voice of Holland'"

Mentissa was 15 toen ze het eerste seizoen van 'The Voice Kids' won. De poulain van Natalia bracht meteen een cover van 'I've Got The Music In Me' uit als eerste single. Op haar achttiende waagde ze ook haar kans in 'The Voice of Holland' en zat ze in het team van Lil' Kleine. De zangeres uit Denderleeuw zette zelfs een stapje in de lokale politiek. Voor De lijst van de burgemeester stelde ze zich verkiesbaar, maar in tegenstelling tot in 'The Voice Kids' haalde ze in die verkiezing niet genoeg stemmen.