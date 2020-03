Winnaar van ‘De Sollicitatie’ werkte geen dag voor Marc Coucke en Wout Bru: “Flauw van hem”



17 maart 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “ Vakkennis, enthousiasme, flair. Hij is veruit de beste.” Wout Bru en Marc Coucke waren vol lof over sommelier Tom in de eerste aflevering van ‘De Sollicitatie’. Daarin ging het duo op zoek naar personeel voor Wout Bru’s tapasbar in Durbuy. Maar uiteindelijk werkte Tom geen dag in La Bru’sserie, schrijft Dag Allemaal.

Tom leek in het VIER-programma enthousiast om bij Wout Bru aan de slag te gaan, maar koos op het laatste moment toch voor een ­andere werkgever. “Maar ook daar is hij intussen alweer vertrokken, zegt Wout Bru.

Waarom heeft Tom ervoor gekozen om de job in jouw trendy tapasbar te laten schieten, Wout?

Hij vond Durbuy uiteindelijk toch wat te ver, zijn nieuwe job was dichter bij huis. Maar hij schrok er ook voor terug om hoofdsommelier te worden. Tom is beginnen te panikeren omdat wij zo’n gigantische wijnkelder hebben. Hij dacht dat hij niet over voldoende kennis beschikte om dat aan te kunnen.

Was dat een serieuze streep door jullie rekening?

Marc en ik waren er in elk geval niet blij mee. We vonden het flauw van hem dat hij de stap niet durfde te zetten. Hij heeft het zelfs geen kans gegeven, terwijl er tijdens de opnamen geen enkel probleem was. En daarna met een mailtje onze samenwerking opblazen... Pff.

Vind je het vreemd dat VIER deze aflevering alsnog uitzendt?

Ik vind het in elk geval niet erg. Voor ons is dit hoe dan ook goede publiciteit. Wij hopen dat er zich nu alsnog enkele goede kandidaten aanbieden.

“Kan gebeuren”

“Het is natuurlijk jammer voor La Bru’sserie dat Tom niet aan de slag gegaan is bij Wout en Marc, maar zoiets kan altijd gebeuren bij een sollicitatie”, zegt Niels Pittevils van VIER. “Wij tonen de werkelijkheid zoals ze is, en in realiteit maken sollicitanten soms een andere keuze dan verwacht. Zeker als ze nog andere opties achter de hand hebben.”