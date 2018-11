WIN. “Winter is coming”: ga gratis naar de grote 'Game Of Thrones’ bingewatch-avond van Telenet MVO

21 november 2018

06u34 4 TV Oproep aan alle ‘Game Of Thrones’-fans: Winter is coming! En niet alleen letterlijk.

Op 25 november lanceert Telenet in het Antwerpse Meatpack hun nieuwe trailerpark-concept, om te vieren dat verschillende populaire HBO-series, zoals ‘True Blood’, ‘Game Of Thrones’, ‘Insecure’, ‘The Soprano’s’ en ‘The Walking Dead’ vanaf 26 november via PLAY te bekijken zijn.

Als grote opener organiseert telenet een heuse bingewatch-avond voor ‘Game Of Thrones’-fans, volledig in het thema van de serie. Maaltijden en drank worden voorzien, net als een gezellige kijkavond met een marathon van het volledige eerste seizoen van de show. Dat alles duurt van 12u00 ‘s middags tot 22u00 ‘s avonds.

Ook ambassadeur van dienst, Thibault Christiaenssen van Equal Idiots, zal aanwezig zijn. Hij is al jaren een grote fan. “Echt alles zit in deze serie: draken, knappe vrouwen, epische vechtscènes, romantiek,... Bingen dus! Zeker nu de winter in aantocht is.”

Een korte samenvatting:

Wat?

10 duotickets. Het eerste seizoen van ‘Game Of Thrones’ bingewatchen in een prachtig decor, samen met andere fans, waaronder Thibault Christiaenssen. Maaltijden en drank zijn inbegrepen.

Wanneer?

25 november, van 12u00 tot 22u00.

Waar?

Meatpack, Samberstraat 40, Antwerpen

Wil jij er ook graag bijzijn? Vul hieronder dan zeker ons wedstrijdformulier in.