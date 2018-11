WIN. Overnachting in het gezellige bingewatch-trailerpark van Telenet MVO

22 november 2018

06u09 0 TV ‘Bingen’, of het volledig uitkijken van een serie op korte tijd, is de populairste trend in tv-land, en dat heeft Telenet geweten. Ze trakteren kijkers op overnachtingen in hun nieuwe trailerpark, volledig in het thema van hun nieuwe tv-shows.

In de Antwerpse Meatpack openen vanaf 26 november 6 trailers of caravans de deuren waarin bezoekers 6 iconische series en ditto settings kunnen beleven. Een rood wijntje zal des te lekkerder smaken uit de indrukwekkende glazen van Cersei Lannister in de ‘Game of Thrones’-trailer. Bij de trailer van ‘The Sopranos’ kunnen bezoekers de recentste editie van The Star-Ledger even inkijken onder het bord van de Bada Bing. De echte kenner kijkt niet vreemd op van de gitzwarte Fangtasia-boom in de ‘True Blood’-trailer en herkent meteen de teksten op de muren in de ‘Insecure’-trailer. De gezelligste cel van ‘Gent West’ staat binnenkort in de Meatpack en ook Dale’s RV-camper uit ‘The Walking Dead’ lijkt daar een nieuwe thuis gevonden te hebben.

Bekend Vlaanderen kijkt mee

Elke trailer heeft zijn eigen ambassadeur. Zo kent Rik Verheye ‘The Sopranos’ van binnen en van buiten: “Een cultserie met strakke dialogen, drama, geweld maar ook geweldige humor. Én topacteur James Gandolfini als maffiabaas Tony Soprano. Alleen daarvoor al moet je kijken.”

Ook Thibault Christiaenssen steekt zijn liefde voor het bloeddorstige koningenspel van Game of Thrones niet onder stoelen of banken. “Echt alles zit in deze serie: draken, knappe vrouwen, epische vechtscènes, romantiek,... Bingen dus! Zeker nu winter is coming.”

Dat bepaalde series ook leeftijdsgenoten en gemeenschappen wereldwijd met elkaar kan verbinden begrijpt Dvtch Norris maar al te goed dankzij ‘Insecure’: “Heerlijke, oncomfortabele humor doorspekt met zalige popculture references. Echt eentje om te zien!”

Julie Van Den Steen werd dan weer bewonderaar van de vampierenwereld dankzij ‘True Blood’ en Noémie Wolfs is fervent doomsday-prepper dankzij ‘The Walking Dead’.

Vlaanderen moet allerminst onderdoen voor internationale toppers van HBO, want Tinne Oltmans werpt zich graag op als fan van ‘Gent West’.

Telenet lanceert het trailerpark naar aanleiding van de vernieuwde invulling van Play. Vanaf 26 november zullen namelijk alle internationale series – die nu enkel in Play More te zien zijn – ook in Play opgevraagd kunnen worden.

