Win 100.000 dollar met ‘The Sims’ reality-competitieshow LOV

09 juli 2020

10u40 2 TV Een virtueel gezin stichten, huis bouwen en het pad der leven bewandelen: met ‘The Sims’ kan het allemaal. Al 20 jaar is het videospel razend populair, dus besloot de Amerikaanse zender TBS er een competitieshow van te maken. In ‘The Sims Spark’d’ strijden enkele gamers voor een prijzenpot van liefst 100.000 dollar, of zo'n 88.000 euro.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Amerikaanse zender TBS lanceert vrijdag 17 juli de eerste aflevering van ‘The Sims Spark’d’. Daarin zullen twaalf ervaren gamers het tegen elkaar opnemen om de prijzenpot van 100.000 dollar. Daarvoor krijgen ze verschillende opdrachten, die alle aspecten van het spel aanhalen. Zo zullen ze een verhaal moeten vertellen met een gezin dat ze ontworpen hebben, architecturale hoogstandjes uit hun hoed toveren...

De resultaten zullen onder de loep worden genomen door een jury, waaronder Dave Miotke, die al zo'n 15 jaar producer is voor Maxis, het moederbedrijf van ‘The Sims’. De kandidaten zijn trouwens geen 'onbekenden’, want ze hebben allemaal een YouTube-kanaal waarop ze duizenden tot miljoenen kijkers boeien met hun virtuele escapades. Deelnemers voor het tweede seizoen worden ook al gezocht. Daarvoor zullen challenges verschijnen in ‘The Sims’ zelf, die je kan voltooien om je kandidaat te stellen.

Er zullen 4 afleveringen van ‘The Sims Spark’d’ verschijnen vanaf vrijdag 17 juli. Het programma is ook online te bekijken via het YouTube-kanaal van BuzzFeed.