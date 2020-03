Wim Opbrouck zingt elke dag een meezinger en start met ‘You'll Never Walk Alone’ BDB

20 maart 2020

08u58 0

Zolang de quarantaine duurt, zingt acteur en presentator Wim Opbrouck élke dag een leuke, mooie en ontroerende meezinger om iedereen een hart onder de riem te steken. Je vindt het resultaat terug op de website van VIER. Het eerste nummer is meteen van toepassing op de actualiteit. Wim zingt namelijk ‘You’ll Never Walk Alone’ van Gerry & The Pacemakers en volgt daarmee het voorbeeld van de Europese radiostations die de song om vrijdagochtend om 8u45 gedraaid hebben. De filmpjes van Wim Opbrouck worden elke ochtend om 7u30 gepost op VIER.be.