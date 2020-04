Wim Opbrouck zegt geen ‘nee’ tegen nieuw seizoen ‘In de Gloria’: “Nooit zo hard gelachen als toen” SDE

22 april 2020

22u00

Bron: VIER 8 TV Exact twintig jaar geleden ging ‘In de Gloria’ in première. Acteur Wim Opbrouck zette verschillende legendarische personages neer, zoals ‘Gerrit Callewaert uit Bavikhove’. In ‘Gert Late Night’ vertelt hij dat hij geen nee zou zeggen tegen een nieuw seizoen van de sketchreeks.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Als het morgen zou beginnen, zou ik er meteen opnieuw aan meedoen", vertelt Wim Opbrouck enthousiast. “Het was zo’n fijne ploeg - dezelfde ploeg die later ‘Het Eiland' heeft gemaakt. Ik heb nooit meer gelachen als toen." Toch vermoedt hij dat de kans klein is dat de reeks ooit terugkomt. “De tijden zijn veranderd hé", klinkt het. “Iedereen maakt nu filmpjes die heel erg ‘In De Gloria’ zijn."

Wim herinnert zich ook de begindagen van de sketchreeks. Die vond zijn inspiratie bij het programma ‘Man Bijt Hond’. “Ter inspiratie kregen we bij Woestijnvis een grote doos met afgekeurde videofragmenten die ‘Man Bijt Hond’ nooit hebben gehaald", vertelt de acteur. “Een vrouw die ‘s ochtends urine dronk, bijvoorbeeld. Daar is het eigenlijk begonnen."

Wim vertelt trouwens ook dat er sowieso een nieuw seizoen komt van ‘Bake Off Vlaanderen’: “Al zal het op een nieuwe locatie in Vlaanderen plaatsvinden." En ‘Bake Off Junior’, waaraan kinderen kunnen deelnemen, komt er ook aan, al zal die reeks eerst op Telenet te zien zijn.

Vlak voor de coronacrisis heeft Wim opnames voor de musical ‘Annette’ afgerond. Daarin spelen ook Angèle, ‘Star Wars’-acteur Adam Driver en Marion Cotillard in mee. ‘Annette’ vertelt het verhaal van een stand-upcomedian en een operazangeres. Hun luxeleventje wordt dooreengeschud wanneer ze samen een dochtertje krijgen. Annette blijkt een meisje te zijn met een bijzondere gave. De regie is handen van de Fransman Léos Carax. Er vonden ook opnames plaats in ons land, namelijk in Brugge, Luik en Brussel.

Lees ook:

QUIZ. Wat weet jij nog over ‘In De Gloria’?

De beste anekdotes uit 20 jaar ‘In De Gloria’: “‘Trek je onderbroek maar uit’, zei de piercer” (+)