Wim Opbrouck wordt prijzenstem én plaaggeest in ‘Het Rad’

30 juli 2020

Bron: VIER 0 TV Vanaf maandag 3 augustus maakt ‘Het Rad' een comeback op VIER, met presentator Peter Van de Veire (48). Ook Wim Opbrouck (51) krijgt een belangrijke rol in het programma. Hij begeleidt de kandidaten op geheel eigen wijze door De Winkel - waar ze een prijs kunnen kiezen - en ontpopt zich tot speelse plaaggeest.

“Als kind al was ik in de ban van die onzichtbare stemmen in legendarische televisieshows uit de jaren zeventig en tachtig”, laat Opbrouck weten. “Je hoorde ze wel, maar je zag ze niet. Zalig. Die stemmen lieten de woorden rollen als edelstenen wanneer ze de prijzenkast presenteerden. Precies omwille van dit ‘talige’ aspect heb ik meteen toegezegd om in de voetsporen te treden van deze illustere voorgangers zoals Pierre Van Ostade, ‘En Pierre, wat hebben zij gewonnen?!’ of dichter bij huis, meester Jo Van Backlé en de fenomenale Marc Huylebroeck.”

De langslopende gameshow allertijden krijgt vanaf maandag een stevige update op VIER. Eentje zonder nineties-blingbling, maar wel met een nieuw rad, een nieuw logo, een nieuwe host, een premium prijzenwinkel, bekende letterzetters, een nieuwe begintune gemaakt door Regi Penxten en met nu ook de verrassende tussenkomsten van Wim Opbrouck.

‘Het Rad’, vanaf maandag 3 augustus van maandag tem donderdag om 21u20 op VIER

