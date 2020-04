Wim Lybaert trekt terug wijde wereld in met ‘De Columbus’ LOV

08 april 2020

Vanaf 30 april trekt Wim Lybaert opnieuw de wijde wereld in met 'De Columbus'. Dit seizoen zorgt elke bestemming voor een nieuwe start. Waar de ene reis eindigt, vertrekt de andere met een volgende gast.

In De Columbus trekt Wim Lybaert er elke week opuit met een bekende gast, op zoek naar het goeie leven onderweg. Ze verplaatsen zich met een tot mobilhome omgebouwde bus: de Columbus. Die heet niet toevallig zo want Wim en zijn gast weten net als de ontdekkingsreiziger niet of ze hun eindbestemming zullen halen.

Ook in deze nieuwe reeks laat Wim zich altijd en overal leiden door het toeval en zijn gast. Of ze op hun bestemming geraken is niet zo belangrijk, maar van daaruit zal dus wel de volgende gast vertrekken. Hij laat zich dit seizoen navigeren door Lieven Scheire, Ingeborg, Tom Van Dyck, Dieter Coppens, Tijs Vanneste en Maaike Cafmeyer.

‘De Columbus’, vanaf dinsdag 10 april om 20.40u op Eén.