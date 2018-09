Wim Lybaert staat voor 'De klas': "16-jarigen vertellen dat ze niet elke maand moeten shoppen: geen sexy boodschap" MC

26 september 2018

00u00 0 TV De voorbije maanden cruisete Wim Lybaert (50) lustig door Europa voor het tweede seizoen van 'De Columbus' en straks schuift hij ook aan in 'De Slimste Mens Ter Wereld'. Maar eerst probeert hij een klas 16-jarigen warm te maken om zélf iets te ondernemen tegen de klimaatproblematiek. "Ze hebben het begrepen, denk ik: er zit blijkbaar toch een leraar in mij."

Hij is volgens 'De Slimste Mens'-presentator Erik Van Looy "de liefste mens ter wereld". Vanavond is hij ongetwijfeld de liefste leraar-voor-één-dag in 'De Klas', het Eén-programma waarin BV's les mogen geven aan een groep 16-jarigen. Wim Lybaert, natuurmens bij uitstek, gaat uiteraard over natuur en klimaatopwarming doceren.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN